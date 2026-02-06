От съемной квартиры до особняка за 22 миллиона: где жила Леди Гага
- Леди Гага начала с арендованной квартиры в Нью-Йорке за 1 100 долларов, где создала песни для альбома The Fame.
- После успеха она приобрела поместье в Малибу за 22,5 миллиона долларов с винным погребом, кинотеатром и боулингом.
Дома, в которых жила Леди Гага, выглядят как хронология ее карьеры, где каждый адрес соответствует новому уровню славы. От съемной квартиры до океанского поместья за десятки миллионов долларов, ее жилье менялось вместе с масштабом проектов.
Нижний Ист-Сайд, Нью-Йорк
В начале карьеры будущая звезда жила в обычной квартире на улице Стэнтон в районе Lower East Side. Аренда составляла около 1 100 долларов в месяц, пишет ELLE Decor.
Смотрите также Билл Гейтс продает дом возле своей резиденции: почему это стало неожиданностью
В квартире были высокие потолки, но в целом это было типичное жилье для молодой артистки без стабильного дохода. Именно здесь она работала над песнями, что впоследствии вошли в альбом The Fame.
Бел-Эйр, Лос-Анджелес
После стремительного прорыва Гага переехала в Лос-Анджелес и поселилась в престижном районе Бел-Эйр. Она арендовала особняк площадью более 570 квадратных метров.
Арендованный дом в Бел-Эйр / Фото ELLE Decor
В доме было шесть спален и восемь ванных комнат. На территории располагались бассейн и сад. Ежемесячная аренда достигала примерно 25 тысяч долларов.
Центральный парк, Нью-Йорк
В 2013 году певица снова вернулась в Нью-Йорк. Она сняла дуплекс неподалеку от Центрального парка. Аренда стоила около 22 тысячи долларов в месяц. В квартире было две спальни, две ванные комнаты и четыре террасы с видом на город.
Дом в Нью-Йорке / Фото ELLE Decor
Интересно! Именно это жилье показали в документальном фильме о ее жизни. Интерьер был светлым и современным, без чрезмерной показной роскоши.
Малибу, Калифорния
В 2014 году Леди Гага осуществила первую крупную покупку недвижимости. Она приобрела поместье в Малибу за 22,5 миллиона долларов. Дом расположен на территории площадью около 2,4 гектара с видом на Тихий океан, сообщает House Beautiful.
В резиденции есть пять спален, семь ванных комнат, винный погреб, кинотеатр и боулинг. На участке также обустроены конюшни и площадки для верховой езды.
Поместье в Малибу / Фото ELLE Decor
Голливудские холмы, Лос-Анджелес
В 2016 году певица купила дом в Голливудских холмах, который ранее принадлежал Фрэнку Заппе. Стоил особняк около 5,3 миллиона долларов.
Там была профессиональная студия звукозаписи и узнаваемые эксцентричные интерьеры. Позже Гага продала эту недвижимость, но именно там работала над музыкой в середине 2010-х.
Дом в Лос-Анджелесе / Фото ELLE Decor
Челси, Нью-Йорк
Также она некоторое время арендовала большой таунхаус в районе Челси на Манхэттене. Дом имел шесть этажей, внутренний бассейн и лифт.
Ежемесячная аренда превышала 60 тысяч долларов. Пространство больше напоминало частный отель, чем жилой дом, и стал одним из самых дорогих временных помещений в ее жизни.
Какое имение продает Анджелина Джоли?
Анджелина Джоли продает свое имение в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов, стремясь изменить образ жизни и дистанцироваться от киноиндустрии.
Решение о продаже связано с личными причинами, в частности усталостью от внимания таблоидов и публичных конфликтов, а также с ростом свободы в выборе места для жизни после взросления детей.