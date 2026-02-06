От съемной квартиры до особняка за 22 миллиона: где жила Леди Гага

Дома, в которых жила Леди Гага, выглядят как хронология ее карьеры, где каждый адрес соответствует новому уровню славы. От съемной квартиры до океанского поместья за десятки миллионов долларов, ее жилье менялось вместе с масштабом проектов.

Нижний Ист-Сайд, Нью-Йорк

В начале карьеры будущая звезда жила в обычной квартире на улице Стэнтон в районе Lower East Side. Аренда составляла около 1 100 долларов в месяц, пишет ELLE Decor.

Смотрите также Билл Гейтс продает дом возле своей резиденции: почему это стало неожиданностью

В квартире были высокие потолки, но в целом это было типичное жилье для молодой артистки без стабильного дохода. Именно здесь она работала над песнями, что впоследствии вошли в альбом The Fame.

Бел-Эйр, Лос-Анджелес

После стремительного прорыва Гага переехала в Лос-Анджелес и поселилась в престижном районе Бел-Эйр. Она арендовала особняк площадью более 570 квадратных метров.

Арендованный дом в Бел-Эйр / Фото ELLE Decor

В доме было шесть спален и восемь ванных комнат. На территории располагались бассейн и сад. Ежемесячная аренда достигала примерно 25 тысяч долларов.

Центральный парк, Нью-Йорк

В 2013 году певица снова вернулась в Нью-Йорк. Она сняла дуплекс неподалеку от Центрального парка. Аренда стоила около 22 тысячи долларов в месяц. В квартире было две спальни, две ванные комнаты и четыре террасы с видом на город.

Дом в Нью-Йорке / Фото ELLE Decor

Интересно! Именно это жилье показали в документальном фильме о ее жизни. Интерьер был светлым и современным, без чрезмерной показной роскоши.

Малибу, Калифорния

В 2014 году Леди Гага осуществила первую крупную покупку недвижимости. Она приобрела поместье в Малибу за 22,5 миллиона долларов. Дом расположен на территории площадью около 2,4 гектара с видом на Тихий океан, сообщает House Beautiful.

В резиденции есть пять спален, семь ванных комнат, винный погреб, кинотеатр и боулинг. На участке также обустроены конюшни и площадки для верховой езды.

Поместье в Малибу / Фото ELLE Decor

Голливудские холмы, Лос-Анджелес

В 2016 году певица купила дом в Голливудских холмах, который ранее принадлежал Фрэнку Заппе. Стоил особняк около 5,3 миллиона долларов.

Там была профессиональная студия звукозаписи и узнаваемые эксцентричные интерьеры. Позже Гага продала эту недвижимость, но именно там работала над музыкой в середине 2010-х.

Дом в Лос-Анджелесе / Фото ELLE Decor

Челси, Нью-Йорк

Также она некоторое время арендовала большой таунхаус в районе Челси на Манхэттене. Дом имел шесть этажей, внутренний бассейн и лифт.

Ежемесячная аренда превышала 60 тысяч долларов. Пространство больше напоминало частный отель, чем жилой дом, и стал одним из самых дорогих временных помещений в ее жизни.

Какое имение продает Анджелина Джоли?