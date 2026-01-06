Какой особняк продает Анджелина Джоли?

Резиденция киноактрисы в престижном районе Лос-Фелиз имеет особую историческую ценность, пишет 24 Канал со ссылкой на Page Six.

Ранее дом принадлежал легендарному режиссеру Сесилу Б. Де Миллю и считается одной из архитектурных визитных карточек старого Голливуда. Актриса приобрела поместье в 2017 году после развода с Брэдом Питтом, в поисках пространства для уединения и жизни с детьми.

Имение Анджелины Джоли / Фото Page Six

Дом имеет несколько этажей, просторные жилые зоны, библиотеку, бассейн и зеленую территорию с панорамными видами на город. По данным медиа, Джоли вложила значительные средства в обновление интерьеров, пытаясь сохранить исторический характер здания, но одновременно адаптировать его к современным потребностям.

Почему актриса решила покинуть Лос-Анджелес?

Решение о продаже имения связывают не только с недвижимостью, но и с личными причинами. По словам медиа, Джоли устала от постоянного внимания таблоидов и длительных публичных конфликтов после развода. Лос-Анджелес для нее все больше ассоциируется с драмами и судебными процессами.

Интересно! В 2024 году Джоли рассказала изданию The Hollywood Reporter, что остается в городе прежде всего из-за детей и юридических ограничений, связанных с опекой. Теперь, когда старшие дети уже взрослые, а младшие приближаются к совершеннолетию, Джоли чувствует больше свободы в выборе места для жизни.

Куда Джоли планирует переехать?

Кинозвезда не рассказала куда собирается переехать, однако издания говорят о нескольких возможных локаций. Среди них – Нью-Йорк, где Джоли активно развивает творческие и социальные проекты, а также Европа, с которой ее связывают многолетние гуманитарные инициативы.

В публичных комментариях актриса отмечает, что хочет жить более приватно и сосредоточиться на работе, которая имеет для нее смысл вне рамок классического Голливуда.

Что известно об Анджелине Джоли?