Голливудская звезда Анджелина Джоли позировала для обложки журнала Time France, передает 24 Канал. Актриса предстала перед камерой в черном платье с декольте, не скрывая зону груди.

В феврале 2026 года на экраны выйдет новый фильм с участием Анджелины Джоли – "Кутюр". Она будет играть роль американского режиссера Максин Уокер, у которой диагностировали рак молочной железы.

Лента поднимает чувствительную тему, которая также является личной для самой Джоли. Поэтому для Time она показала шрам от мастэктомии. Актриса стремилась таким образом призвать женщин регулярно проходить профилактические осмотры.

Я показываю эти шрамы многим женщинам, которых люблю. И я всегда тронута, когда вижу, как другие женщины делятся своими. Я хотела присоединиться к ним, зная, что Time France поделится информацией о здоровье груди и о профилактике рака молочной железы,

– поделилась Анджелина Джоли.

Для справки! Мастэктомия – это хирургическая операция по удалению молочных желез. Это способ лечения и профилактики рака молочной железы, что является одним из самых распространенных видов рака.

"Слишком часто фильмы об испытаниях женщин – особенно о раке – рассказывают о конце и грусти, редко о жизни. Алис (режиссер, – 24 Канал) сняла фильм о жизни, и именно поэтому чувствительные темы, которые он поднимает, рассматриваются с такой деликатностью", – добавила актриса.

Актриса отметила, что скрининги должны быть доступны для всех женщин, независимо от их финансового положения или места жительства.

Напомним, в этом году в ноябре Анджелина Джоли во второй раз приехала в Украину за время полномасштабной войны. Она посетила Херсон и Николаев. На своей инстаграм-странице актриса прокомментировала поездку.

Почему Анджелина Джоли сделала мастэктомию?