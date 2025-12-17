Голлівудська зірка Анджеліна Джолі позувала для обкладинки журналу Time France, передає 24 Канал. Акторка постала перед камерою у чорній сукні з декольте, не приховуючи зону грудей.

У лютому 2026 року на екрани вийде новий фільм за участі Анджеліни Джолі – "Кутюр". Вона гратиме роль американської режисерки Максін Вокер, у якої діагностували рак молочної залози.

Стрічка порушує чутливу тему, яка також є особистою для самої Джолі. Тому для Time вона показала шрам від мастектомії. Акторка прагнула таким чином закликати жінок регулярно проходити профілактичні огляди.

Я показую ці шрами багатьом жінкам, яких люблю. І я завжди зворушена, коли бачу, як інші жінки діляться своїми. Я хотіла приєднатися до них, знаючи, що Time France поділиться інформацією про здоров'я грудей та про профілактику раку молочної залози,

– поділилась Анджеліна Джолі.

Для довідки! Мастектомія – це хірургічна операція з видалення молочних залоз. Це спосіб лікування та профілактики раку молочної залози, що є одним із найпоширеніших видів раку.

"Занадто часто фільми про випробування жінок – особливо про рак – розповідають про кінець і смуток, рідко про життя. Аліс (режисерка, – 24 Канал) зняла фільм про життя, і саме тому чутливі теми, які він порушує, розглядаються з такою делікатністю", – додала акторка.

Акторка наголосила на тому, що скринінги мають бути доступними для всіх жінок, незалежно від їхнього фінансового становища чи місця проживання.

Нагадаємо, цьогоріч у листопаді Анджеліна Джолі вдруге приїхала до України за час повномасштабної війни. Вона відвідала Херсон та Миколаїв. На своїй інстаграм-сторінці акторка прокоментувала поїздку.

