Голлівудська зірка Анджеліна Джолі позувала для обкладинки журналу Time France, передає 24 Канал. Акторка постала перед камерою у чорній сукні з декольте, не приховуючи зону грудей.
У лютому 2026 року на екрани вийде новий фільм за участі Анджеліни Джолі – "Кутюр". Вона гратиме роль американської режисерки Максін Вокер, у якої діагностували рак молочної залози.
Стрічка порушує чутливу тему, яка також є особистою для самої Джолі. Тому для Time вона показала шрам від мастектомії. Акторка прагнула таким чином закликати жінок регулярно проходити профілактичні огляди.
Я показую ці шрами багатьом жінкам, яких люблю. І я завжди зворушена, коли бачу, як інші жінки діляться своїми. Я хотіла приєднатися до них, знаючи, що Time France поділиться інформацією про здоров'я грудей та про профілактику раку молочної залози,
– поділилась Анджеліна Джолі.
Для довідки! Мастектомія – це хірургічна операція з видалення молочних залоз. Це спосіб лікування та профілактики раку молочної залози, що є одним із найпоширеніших видів раку.
"Занадто часто фільми про випробування жінок – особливо про рак – розповідають про кінець і смуток, рідко про життя. Аліс (режисерка, – 24 Канал) зняла фільм про життя, і саме тому чутливі теми, які він порушує, розглядаються з такою делікатністю", – додала акторка.
Акторка наголосила на тому, що скринінги мають бути доступними для всіх жінок, незалежно від їхнього фінансового становища чи місця проживання.
Нагадаємо, цьогоріч у листопаді Анджеліна Джолі вдруге приїхала до України за час повномасштабної війни. Вона відвідала Херсон та Миколаїв. На своїй інстаграм-сторінці акторка прокоментувала поїздку.
Чому Анджеліна Джолі зробила мастектомію?
- Голлівудська акторка у 2013 році наважилась на профілактичну подвійну мастектомію – видалення молочних залоз. Анджеліна Джолі розповідала, що у неї виявили пошкоджений ген BRCA1, тому лікарі оцінювали її ризик захворіти на рак грудей у 87%. Вона вирішила зменшити цей відсоток настільки, наскільки це можливо.
- Також на це рішення вплинув досвід матері Анджеліни Джолі. Вона близько 10 років лікувалась від раку й померла у віці 56 років.
- У 2015 році акторка перенесла профілактичну оваріектомію – видалення яєчників.