Який маєток продає Анджеліна Джолі?

Резиденція кіноакторки у престижному районі Лос-Феліз має особливу історичну цінність, пише 24 Канал з посиланням на Page Six.

Раніше будинок належав легендарному режисерові Сесілу Б. Де Міллю й вважається однією з архітектурних візитівок старого Голлівуду. Акторка придбала маєток у 2017 році після розлучення з Бредом Піттом, шукаючи простір для усамітнення та життя з дітьми.

Маєток Анджеліни Джолі / Фото Page Six

Будинок має кілька поверхів, просторі житлові зони, бібліотеку, басейн і зелену територію з панорамними видами на місто. За даними медіа, Джолі вклала значні кошти в оновлення інтер'єрів, намагаючись зберегти історичний характер будівлі, але водночас адаптувати її до сучасних потреб.

Чому акторка вирішила залишити Лос-Анджелес?

Рішення про продаж маєтку пов'язують не лише з нерухомістю, а й з особистими причинами. За словами медіа, Джолі втомилася від постійної уваги таблоїдів і тривалих публічних конфліктів після розлучення. Лос-Анджелес для неї дедалі більше асоціюється з драмами та судовими процесами.

Цікаво! У 2024 році Джолі розповіла виданню The Hollywood Reporter, що залишається в місті насамперед через дітей і юридичні обмеження, пов'язані з опікою. Тепер, коли старші діти вже дорослі, а молодші наближаються до повноліття, Джолі відчуває більше свободи у виборі місця для життя.

Куди Джолі планує переїхати?

Кінозірка не розповіла куди збирається переїхати, однак видання говорять про кілька можливих локацій. Серед них – Нью-Йорк, де Джолі активно розвиває творчі та соціальні проєкти, а також Європа, з якою її пов'язують багаторічні гуманітарні ініціативи.

У публічних коментарях акторка наголошує, що хоче жити більш приватно й зосередитися на роботі, яка має для неї сенс поза рамками класичного Голлівуду.

