Украинец живет в глиняной хате в Карпатах: как он отапливает жилье зимой
- Марк живет в самостоятельно построенном глиняном доме в Карпатах, где отапливает жилье печью, сжигая мелкие ветки и растительное сырье.
- Он признает, что такой способ обогрева требует частого подкладывания топлива и не всегда обеспечивает стабильное тепло, но позволяет быть независимым от традиционных источников энергии.
В Карпатах мужчина показал, как отапливает собственноручно построенный глиняный дом зимой, когда на улице становится холодно. Он проверил, можно ли обогреть жилье только измельченным хворостом, и показал результат в видео.
Как выглядит и из чего сделана глиняная хата?
Марк построил жилье сам, используя природные материалы, а основой для стен является глина, рассказывает владелец в своем тиктоке my_ukrainian_dream.
Дом расположен в горной местности, где нет централизованных коммуникаций. Поэтому все бытовые вопросы, в частности электроснабжения и отопления, владелец решает самостоятельно.
Мужчина регулярно показывает жизнь в доме. На видео видно, что помещение имеет компактные размеры, а внутри обустроены базовые зоны для отдыха и приготовления пищи. Недавно Марк также построил "ванну на дровах", которая очень понравилась пользователям.
Чем он отапливает дом зимой?
Основным источником тепла стала печь, в которой Марк сжигает мелкие ветки, древесные остатки и другое растительное сырье. Он решил проверить, сможет ли так обогреть жилье даже при температуре около минус 10 градусов.
Печь в глиняном доме / Скриншот 24 Канала
По его словам, главная сложность заключается в том, что топливо нужно подкладывать очень часто. В течение дня он добавлял ветки примерно каждые 10 – 20 минут, чтобы поддерживать тепло внутри. Несмотря на это, печь позволяет не только обогреть помещение, но и приготовить пищу.
Достаточно ли такого способа для постоянного проживания?
Марк признал, что использование только мелких веток не всегда обеспечивает стабильное тепло. Эффективность отопления в значительной степени зависит от качества утепления дома и погодных условий.
Он объяснил, что глиняные стены хорошо сохраняют тепло, однако его нужно сначала накопить. Поэтому обогрев требует времени и регулярного поддержания огня.
Интересно! Мужчина также отметил, что такой способ позволяет использовать доступные природные ресурсы и не зависеть от традиционных источников энергии. Его опыт вызвал активное обсуждение в соцсетях, где пользователи хвалили или осуждали жизнь в автономном доме.
