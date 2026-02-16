Украинец живет в глиняной хате в Карпатах: как он отапливает жилье зимой

В Карпатах мужчина показал, как отапливает собственноручно построенный глиняный дом зимой, когда на улице становится холодно. Он проверил, можно ли обогреть жилье только измельченным хворостом, и показал результат в видео.

Как выглядит и из чего сделана глиняная хата?

Марк построил жилье сам, используя природные материалы, а основой для стен является глина, рассказывает владелец в своем тиктоке my_ukrainian_dream.

Смотрите также Женщина купила усадьбу в Италии по цене авто: что она нашла внутри

Дом расположен в горной местности, где нет централизованных коммуникаций. Поэтому все бытовые вопросы, в частности электроснабжения и отопления, владелец решает самостоятельно.

Мужчина регулярно показывает жизнь в доме. На видео видно, что помещение имеет компактные размеры, а внутри обустроены базовые зоны для отдыха и приготовления пищи. Недавно Марк также построил "ванну на дровах", которая очень понравилась пользователям.

Чем он отапливает дом зимой?

Основным источником тепла стала печь, в которой Марк сжигает мелкие ветки, древесные остатки и другое растительное сырье. Он решил проверить, сможет ли так обогреть жилье даже при температуре около минус 10 градусов.

Печь в глиняном доме / Скриншот 24 Канала

По его словам, главная сложность заключается в том, что топливо нужно подкладывать очень часто. В течение дня он добавлял ветки примерно каждые 10 – 20 минут, чтобы поддерживать тепло внутри. Несмотря на это, печь позволяет не только обогреть помещение, но и приготовить пищу.

Достаточно ли такого способа для постоянного проживания?

Марк признал, что использование только мелких веток не всегда обеспечивает стабильное тепло. Эффективность отопления в значительной степени зависит от качества утепления дома и погодных условий.

Он объяснил, что глиняные стены хорошо сохраняют тепло, однако его нужно сначала накопить. Поэтому обогрев требует времени и регулярного поддержания огня.

Интересно! Мужчина также отметил, что такой способ позволяет использовать доступные природные ресурсы и не зависеть от традиционных источников энергии. Его опыт вызвал активное обсуждение в соцсетях, где пользователи хвалили или осуждали жизнь в автономном доме.

Как супруги обустроили дом без удобств?