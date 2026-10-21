В Греции продают еще один остров: что предлагают за 4,5 миллиона евро

В Греции продается частный остров за 4,5 миллиона евро, на котором вместо роскошных вилл находятся лишь руины старого дома. Территория практически не застроена, но на ней есть три природных пляжа и родник.

Как выглядит остров в Греции, который продают за 4,5 миллиона евро

Остров Строггили расположен в Эгейском море, в греческом архипелаге Додеканес. Его площадь составляет около 5,4 гектара, а большая часть территории сохранила естественный облик, пишут Business News и Daily Mail.

На Строггили есть три природных пляжа, один из которых имеет песчаное побережье длиной около 110 метров. Он расположен в защищенной от непогоды части острова. Вода у побережья прозрачная, поэтому эти места подходят для купания и дайвинга.

Несмотря на высокую стоимость, на острове нет современных жилых зданий или развитой инфраструктуры. Среди остатков старой застройки сохранились руины каменного дома и колодец. Также на территории есть природный источник, воду из которого можно использовать для питья после надлежащей фильтрации. Постоянного электроснабжения на острове пока нет.

В будущем на Строггиле потенциально можно построить частную усадьбу или небольшой экологический курорт. Однако для этого потребуется получить соответствующие разрешения, ведь готовой инфраструктуры для такого строительства нет.

Добраться до острова можно только на водном транспорте. В частности, сюда можно приплыть на частной лодке или морском такси с соседних островов Патмос или Лерос.

Напомним, ранееВ Греции выставили на аукцион частный остров Макри со стартовой ценой 247 тысяч евро, хотя еще в 2022 году его оценивали в 8 миллионов евро. Такая низкая цена связана с долгами предыдущих владельцев и природоохранными ограничениями, из-за которых на острове запрещено коммерческое строительство.