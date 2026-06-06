Самые старые хрущевки в Украине: где расположены и чем особенные
Хрущевки давно стали одним из символов украинских городов. Несмотря на то, что такие дома считали временным жильем, многие из них стоят уже почти 70 лет. Что касается самой старой хрущевки в Украине, то здесь мнения расходятся.
Где расположены самые старые хрущевки в Украине?
Подробнее о первых хрущевках и их расположении рассказывает 24 Канал.
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Часть экспертов заявляет, что первую хрущевку в Киеве возвели в 1957 году в переулке Леопольда Ященко. Дом имел экспериментальную планировку: очень маленькие квартиры и кухни площадью около 4 квадратных метров. В то же время потолки там были выше, чем в типичных хрущевках более поздней застройки.
В то же время другие убеждены, что самую старую киевскую хрущевку следует искать на Коломыйском переулке. Ее также датируют 1957 годом. Есть и третья версия относительно первого дома такого типа. Им может быть каркасно-панельный дом на улице Большой Васильковской, 16 в Киеве. Его построили еще в 1951 году, однако внешне он не похож на типичные хрущевки, которые начали массово возводить впоследствии.
Хрущевка на переулке Коломыйский / Фото domik.ua
Что известно о массовом строительстве хрущевок в Украине?
Хрущевки – это преимущественно 5-этажные панельные или кирпичные дома с невысокими потолками около 2,5 метра, компактными кухнями и смежными комнатами. Если сталинки отличались просторными квартирами и декоративностью, то хрущевки строили по принципу максимальной экономии пространства и средств.
Массовое строительство хрущевок в СССР официально стартовало после постановления от 31 июля 1957 года "О развитии жилищного строительства в СССР". Именно тогда типовыми стали панельные и кирпичные дома без архитектурных "излишеств".
Первым жилым массивом Киева, который массово застроили хрущевками, считают Первомайский массив. Его активно возводили в 1959 – 1963 годах. Ранние дома этого типа отличались лучшей планировкой и даже декоративными элементами на фасадах.
В Украине не планируют массово сносить хрущевки: что будет дальше
Пока в Украине не планируют массово сносить хрущевки и сталинки – основной акцент хотят сделать на реновации и модернизации старого жилья. По словам нардепа Елены Шуляк, демонтаж рассматривают только для аварийных домов, тогда как в других случаях речь идет об обновлении кварталов, инженерных сетей и повышении энергоэффективности.
Одной из главных проблем остается отселение жителей, ведь для сноса требуется согласие большинства владельцев. Кроме того, масштабные программы реновации тормозят война и недостаток финансирования, хотя законодательную базу для таких изменений начали готовить еще до полномасштабного вторжения.