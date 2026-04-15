Будут ли массово сносить хрущевки и сталинки?

Вопрос сноса устаревшего жилья остается сложным и чувствительным, объясняет Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

Для демонтажа требуется согласие значительной части жителей, и именно это чаще всего блокирует процесс. Даже если большинство поддерживает идею, несколько несогласных могут остановить решение.

Снос не рассматривают как универсальный сценарий. Его применяют преимущественно тогда, когда здание признают аварийным или непригодным для проживания. В других случаях чаще выбирают обновление, ведь новое строительство требует значительно больше ресурсов.

Война также повлияла на решение. Из-за ограниченного финансирования города вынуждены направлять средства на первоочередные нужды, поэтому масштабные программы сноса откладывают.

У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок... мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства,

– подчеркнула Шуляк.

Перед полномасштабным вторжением в Украине насчитывалось около 10 тысяч таких объектов, отмечается на сайте "Слуга народа".

Почему реновация становится основным вариантом?

Обновление жилого фонда предусматривает комплексный подход с учетом технического состояния домов, уровня энергоэффективности и экономической целесообразности.

Реконструкция охватывает не только ремонт самих зданий, но и модернизацию инженерных сетей и прилегающей инфраструктуры. В то же время такие работы часто требуют временного отселения жителей, что затрудняет реализацию проектов.

Несмотря на это, именно реновацию считают более реалистичным путем. Она позволяет продлить срок эксплуатации домов без полного демонтажа, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов.

К слову, часть хрущевок уже исчерпала свой ресурс. Во многих городах таким домам 60 – 70 лет, что повышает риски для жильцов и усиливает потребность в системном обновлении.

Когда могут запустить масштабные программы обновления?

Подготовка к реновации продолжается, но полноценный запуск зависит от ряда условий. Законодательную базу еще не завершили: соответствующий законопроект приняли только в первом чтении, и его нужно доработать.

Города должны заранее формировать программы обновления, чтобы быть готовыми к реализации, когда появится финансирование. Такой подход позволяет быстрее перейти к практическим шагам после стабилизации ситуации.

Несмотря на технические проблемы старого жилья, спрос на него сохраняется. Покупатели часто выбирают квартиры в сложившихся районах с развитой инфраструктурой, даже несмотря на изношенность домов.

Когда могут принудительно выселить из хрущевки?