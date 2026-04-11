Действительно ли жилье в СССР было бесплатным?

Как пишет "Главред", советская модель жилья базировалась на государственном финансировании строительства. В то же время эти деньги формировались из бюджета, который наполняли доходами самих людей.

То есть человек хоть и не покупал квартиру напрямую, но оплачивал опосредованно – через налоги и экономическую систему. Фактически люди рассчитывались за жилье собственным трудом, просто без прямого платежа.

Сколько на самом деле приходилось ждать?

Получить квартиру быстро было почти невозможно. Люди становились в очереди и ждали по 10 – 15 лет, а иногда и дольше.

Как отмечает "Телеграф", многие были вынуждены годами работать на одном предприятии только для того, чтобы не потерять место в списке. Это фактически привязывало человека к работе и существенно ограничивало его возможности менять жизнь.

Становились ли люди владельцами квартир?

Даже после получения жилья люди не были его полноценными владельцами. Квартиры оставались в собственности государства или предприятий: их нельзя было свободно продать или подарить, а только обменять.

Существовала также альтернатива – жилищные кооперативы. В этом случае граждане уже платили часть стоимости жилья и постепенно выплачивали остальное. Однако такая модель была доступной не для всех и фактически лишала права на "бесплатную" квартиру.

В итоге система, которую годами подавали как социальное преимущество, имела скрытую цену. Люди платили за жилье порой, трудом и ограничением собственных возможностей.

Именно поэтому утверждение о "бесплатных квартирах" сегодня все чаще называют мифом – частично правдивым, но существенно упрощенным.

Что известно о жилье в СССР?

Пятиэтажные дома в СССР массово возводили из-за строительных норм: такая высота позволяла обходиться без лифта, ведь люди физически могли подниматься по лестнице до 4 – 5 этажа. Девятиэтажки начали строить позже – с развитием технологий и появлением лифтов, что позволило повысить этажность без существенного усложнения строительства.

Кухни в хрущевках делали очень маленькими (около 5 – 6 квадратных метров), чтобы удешевить строительство и быстро обеспечить жильем как можно больше людей. В то же время считалось, что люди должны питаться в столовых, поэтому кухня в квартире выполняла лишь вспомогательную функцию.