Почему строили дома на 5 этажей?

Член Национального союза архитекторов Украины Валентин Погорелый в комментарии УНИАН объяснил, почему так было и какие дома удобнее для проживания.

Читайте также Архитектура СССР: какие дома возненавидели жители

Как отмечает архитектор, все зависит от типа дома. Так называемые сталинки начали возводить еще в 1920 – 1930 годах, преимущественно из кирпича. Зато пятиэтажные хрущевки – как панельные, так и кирпичные – массово строили с 1950 годов, когда после Второй мировой войны возникла необходимость быстро обеспечить людей жильем.

Этажность определяли Государственные строительные нормы, которые ограничивали высоту подъема без лифта. На практике это соответствовало пяти этажам, что примерно 14 – 15 метров.

Хотя в советское время в некоторых сталинках был лифт. В таких домах обычно жила партийная элита, поэтому они были гораздо качественнее, чем хрущевки,

– объясняет Погорелый.

По его словам, большинство людей без значительных усилий могут подняться до четвертого этажа, на пятый – уже сложнее, а выше – физически трудно. Именно поэтому такую этажность считали оптимальной. Сейчас же нормы изменились: без лифта разрешено строить только четырехэтажные дома, а пятый этаж возможен только как мансардный.

Почему именно 9 этажей?

Девятиэтажные дома в СССР начали массово появляться в 1960 – 1970 годах, когда возникли новые технологии и высотные краны.

Строительство девятиэтажных домов также связано с изменениями ДБН и градостроительного законодательства,

– отмечает архитектор.

И добавляет, что в проектировании существует ограничение максимальной высоты застройки. Там, где она позволяла, возводили высокие дома, в других районах этажность оставалась ниже.

Девятиэтажки отличались от пятиэтажных прежде всего наличием лифта. При этом советские дома часто имели значительный запас прочности. Современное жилье, добавляет специалист, так с запасом обычно не строят – все рассчитывается с точки зрения экономической целесообразности.

В каком доме лучше жить?

По мнению Погорелого, в нынешних условиях комфортнее жить именно в пятиэтажном доме. Основная причина – лифты в девятиэтажках, которые требуют регулярного обслуживания и могут не работать. Архитектор подытожил, что чем меньше этажей, тем меньше плотность населения в микрорайоне и тем комфортнее там жить.

Как пишут Новости Live, крошечные кухни в хрущевках тоже имели свое объяснение. Их площадь – 5 – 6 квадратных метров, что довольно ограниченное пространство. Это объяснялось стремлением советской власти освободить людей от домашних забот и направить их к работе и общественной жизни. Маленькие кухни также позволяли экономить материалы и максимально использовать жилую площадь в массовом строительстве после войны. Кроме того, идеология скромности и простоты влияла на дизайн, ведь просторные кухни считали лишними.

Какие квартиры СССР были лучшими и худшими?

Риелтор Алексей Романов составил рейтинг квартир СССР от худших до лучших. Самую низкую позицию заняли гостинки – тесные жилые помещения с минимальными удобствами. Немного лучше были хрущевки – квартиры с небольшими комнатами и совмещенным санузлом.

Более комфортными считались чешки с более просторными планировками и отдельными комнатами. На вершине рейтинга оказалось жилье в царских домах, отличавшееся большими квартирами и престижным расположением.