Дом мечты или кошмар наяву: мужчина показал "элитное" жилье за 1,6 миллиона долларов

Дом за такую цену в США должен был бы стать мечтой любого покупателя. Однако фото часто врут, а видеообзор после может шокировать.

Американский инспектор Эндрю Матсон, который проверял один дом с пятью спальнями, нашел в нем десятки дефектов. Мужчина опубликовал видеообзор в тиктоке, который шокировал пользователей, рассказывает 24 Канал.

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"Элитное" жилье с кучей сюрпризов

Дом имеет статус "элитного жилья", и его построили бы только 2 года назад. И хотя это новостройка, она действительно в плачевном состоянии.

На видео, что стремительно набирает популярность в тиктоке, Эндой делится неприятными находками. В доме есть стальные перемычки, что ржавеют и приводят к трещинам в кирпичной кладке, дефекты в крыше, сломанные замки, расшатанные поручни, неисправности в ванной комнате и поврежденные оконные элементы.

По словам эксперта, здание возводили "с нуля" из новых материалов. Большинство проблем, по мнению Матсона, являются следствием низкого качества строительства. Они могут привести к серьезным структурным повреждениям в будущем.

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"Это что, шутка?"

Люди выразили удивление и возмущение: как такой объект могут продавать за более чем миллион долларов.

1,6 миллиона долларов со всеми этими проблемами. Это что, шутка?;

Такое случается, когда у вас есть подрядчики, которые больше заботятся о том, чтобы быстро заработать деньги, а не о качестве домов;

Ого, я больше не завидую, когда прохожу мимо этих домов.

Некоторые из пользователей прибегли к шуткам, написав, что "его построили за 2 часа в пятницу". Видео стало вирусными и собрало более 1,2 млн просмотров.