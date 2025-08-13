Украинский рынок первичной недвижимости в 2025 году восстанавливается неравномерно: запад и часть центра почти вернулись к довоенному ритму, тогда как прифронтовые области остаются в стагнации.

Об этом рассказал соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, передает 24 Канал.

Смотрите также Кому труднее всего арендовать жилье в Украине: категории, которым чаще всего отказывают

Где инвестировать выгоднее всего?

По словам Дениса Шульги, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях восстановление достигает 95 – 98%, что почти соответствует довоенному уровню.

Популярные Закарпатье и Ивано-Франковщина уже достигли пиковых цен, поэтому рентабельность инвестиций там снижается. В то же время Волынь и Тернопольщина сохраняют потенциал роста стоимости квадратного метра в ближайшие годы.



Инвестиции в новостройки / Фото Unsplash

Киев и Одесса: шанс для выгодной покупки

Столица остается магнитом для внутренних мигрантов, но конкуренцию новостройкам создает "вторичка".

На вторичном рынке можно найти по 1 200 – 1 500 за квадратный метр – как в новостройке, но с ремонтом и готовностью к заселению,

– пояснил Шульга.

В Одессе также фиксируют рост спроса. А после завершения войны там ожидают "скачок" цен и темпов застройки.

Что происходит с ценами?

На западе цены высокие, тогда как в Киеве и Одессе они пока относительно доступны – это шанс для инвесторов. Стратегия – заходить на ранних этапах строительства только с проверенными девелоперами. В регионах, где рынок не насыщен, потенциал прибыли после стабилизации – 30 – 50%.

Добавим, что в 2025 году спрос растет на:

жилье с автономными источниками энергии и укрытиями;

небольшие дома с повседневной инфраструктурой;

многофункциональные комплексы с коворкингами, спортзонами и экорешениями.

Покупатели все чаще выбирают энергоэффективность и безопасность – это повышает ликвидность объектов.



В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.