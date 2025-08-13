Инвестиции в новостройки: в каких регионах лучше покупать квартиру
- Восстановление рынка первичной недвижимости в западных и центральных регионах Украины достигло 95 – 98%, тогда как прифронтовые области остаются в стагнации.
- Спрос на недвижимость растет в Киеве и Одессе, где цены пока относительно доступны, а инвесторы могут рассматривать ранние этапы строительства с проверенными девелоперами для получения прибыли до 50% после стабилизации.
Украинский рынок первичной недвижимости в 2025 году восстанавливается неравномерно: запад и часть центра почти вернулись к довоенному ритму, тогда как прифронтовые области остаются в стагнации.
Об этом рассказал соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, передает 24 Канал.
Где инвестировать выгоднее всего?
По словам Дениса Шульги, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях восстановление достигает 95 – 98%, что почти соответствует довоенному уровню.
Популярные Закарпатье и Ивано-Франковщина уже достигли пиковых цен, поэтому рентабельность инвестиций там снижается. В то же время Волынь и Тернопольщина сохраняют потенциал роста стоимости квадратного метра в ближайшие годы.
Инвестиции в новостройки / Фото Unsplash
Киев и Одесса: шанс для выгодной покупки
Столица остается магнитом для внутренних мигрантов, но конкуренцию новостройкам создает "вторичка".
На вторичном рынке можно найти по 1 200 – 1 500 за квадратный метр – как в новостройке, но с ремонтом и готовностью к заселению,
– пояснил Шульга.
В Одессе также фиксируют рост спроса. А после завершения войны там ожидают "скачок" цен и темпов застройки.
Что происходит с ценами?
На западе цены высокие, тогда как в Киеве и Одессе они пока относительно доступны – это шанс для инвесторов. Стратегия – заходить на ранних этапах строительства только с проверенными девелоперами. В регионах, где рынок не насыщен, потенциал прибыли после стабилизации – 30 – 50%.
Добавим, что в 2025 году спрос растет на:
- жилье с автономными источниками энергии и укрытиями;
- небольшие дома с повседневной инфраструктурой;
- многофункциональные комплексы с коворкингами, спортзонами и экорешениями.
Покупатели все чаще выбирают энергоэффективность и безопасность – это повышает ликвидность объектов.
