Укр Рус
Нерухомість Аналітика ринку Інвестиції у новобудови: в яких регіонах краще купувати квартиру
13 серпня, 19:25
2

Інвестиції у новобудови: в яких регіонах краще купувати квартиру

Альона Захарова
Основні тези
  • Відновлення ринку первинної нерухомості в західних та центральних регіонах України досягло 95 – 98%, тоді як прифронтові області залишаються в стагнації.
  • Попит на нерухомість зростає в Києві та Одесі, де ціни поки відносно доступні, а інвестори можуть розглядати ранні етапи будівництва з перевіреними девелоперами для отримання прибутку до 50% після стабілізації.

Український ринок первинної нерухомості у 2025 році відновлюється нерівномірно: захід та частина центру майже повернулися до довоєнного ритму, тоді як прифронтові області залишаються у стагнації.

Про це розповів співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, передає 24 Канал.

Дивіться також Кому найважче орендувати житло в Україні: категорії, яким найчастіше відмовляють 

Де інвестувати вигідніше?

За словами Дениса Шульги, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях відновлення сягає 95 – 98%, що майже відповідає довоєнному рівню.

Популярні Закарпаття та Івано-Франківщина вже досягли пікових цін, тож рентабельність інвестицій там знижується. Водночас Волинь та Тернопільщина зберігають потенціал зростання вартості квадратного метра у найближчі роки.


Інвестиції у новобудови / Фото Unsplash

Київ та Одеса: шанс для вигідної покупки

Столиця залишається магнітом для внутрішніх мігрантів, але конкуренцію новобудовам створює "вторинка".

На вторинному ринку можна знайти по 1 200 – 1 500 за квадратний метр – як у новобудові, але з ремонтом і готовністю до заселення, 
– пояснив Шульга. 

В Одесі також фіксують зростання попиту. А після завершення війни там очікують "стрибок" цін і темпів забудови.

Що відбувається з цінами?

На заході ціни високі, тоді як у Києві та Одесі вони поки відносно доступні – це шанс для інвесторів. Стратегія – заходити на ранніх етапах будівництва лише з перевіреними девелоперами. У регіонах, де ринок не насичений, потенціал прибутку після стабілізації – 30 – 50%.

Додамо, що у 2025 році попит зростає на:

  • житло з автономними джерелами енергії й укриттями;
  • невеликі будинки з повсякденною інфраструктурою;
  • багатофункціональні комплекси з коворкінгами, спортзонами та екорішеннями.

Покупці дедалі частіше обирають енергоефективність і безпеку – це підвищує ліквідність об'єктів.


В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.