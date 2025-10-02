Гостиничная недвижимость в Украине находится на этапе формирования новых правил. Если раньше инвестиции в этот сегмент ассоциировались с крупными гостиницами, то сейчас развились форматы, доступные даже частным инвесторам с бюджетом в 100 – 200 тысяч долларов.

Появилась также возможность инвестировать в инфраструктуру гостиничного комплекса – СПА, рестораны, паркинги. В конце концов, по словам экспертов, такой "точечный" вариант сейчас преобладает вложения в крупные комплексы разом. Как инвестируют украинцы в гостиничную недвижимость в условиях войны и прибыльный ли этот рынок – читайте в эксклюзиве 24 Канала.

Какие есть варианты инвестиций в гостиничную недвижимость?

Наиболее распространенным является формат, когда владельцы покупают отдельные коттеджи, апартаменты или номера с ремонтом и гостиничной комплектацией, а управляющая компания сдает их гостям и распределяет прибыль.

Такой формат инвестирования не требует больших инвестиций, как при покупке отеля, например, но дает возможность получать постоянную доходность от гостиничного комплекса,

– комментирует Яна Глинянская, руководитель направления Maestro Hotels Investment.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак также заметила такую тенденцию. По ее наблюдениям, сейчас есть два условных вида гостиничной недвижимости для инвестиций – классическая для "крупных игроков" и новый формат для частных инвесторов.



Отели с апартаментами / Фото Depositphotos

Апарт-отели, курортные комплексы с wellness & spa инфраструктурой, бутик-отели. Это формат, в котором частные инвесторы покупают себе отдельную единицу, например, гостиничный номер или коттедж в комплексе, который рассчитан на арендный бизнес,

– объяснила эксперт.

Такой вариант инвестирования работает как в крупных городах, так и в туристических направлениях, в частности в Буковеле, Сходнице, Трускавце, Одесской области и тому подобное.

Где выгоднее всего инвестировать в отели?

Карпаты и Одесса остаются лидерами, ведь из-за внутреннего туризма там наблюдается большой спрос на гостиничную недвижимость. Правда, рынки разные: если в Карпатах наблюдается перенасыщение отелями, и есть определенная конкуренция за гостя, то в Одессе новых объектов мало, поэтому доходность летом там бывает выше.

В Карпатах побеждают те инвесторы, которые предлагают интересные концептуальные объекты. Яна Глинянская отмечает, что на них спрос будет всегда. То есть расположение отеля, например, близость к горнолыжному курорту, уже не первоочередное.

Отдых для украинцев в военных условиях – это одна из потребностей настоящего для восстановления психологического и морального состояния. Спрос имеют объекты с большой территорией, спа-центрами и оздоровительными программами,

– добавила Яна Глинянская.

Эксперт добавила, что в этом сегменте с интересными проектами начинает стартовать Киевщина.



Отель в Одессе с большой территорией и спа-центром / Фото Общественного

Какая окупаемость по сравнению с другими типами недвижимости?

Яна Глинянская сравнила инвестиции в квартиру для сдачи в аренду и в отель. Если покупать новую квартиру площадью 45 квадратов и делать там ремонт, то все вместе обойдется в почти 100 тысяч долларов. С рыночной стоимостью аренды в 450 – 500 долларов за десять лет инвестор получит 60 тысяч долларов. За этот период гостиничную недвижимость уже можно полностью окупить.

Гостиничная недвижимость в зависимости от локации и типа комплекса показывает от 10% до 14% годовых. Сейчас такой процент является более привлекательными по сравнению с классическим инвестированием в жилье,

– прокомментировала руководитель направления Maestro Hotels Investment.

Виктория Берещак говорит, что в военных условиях доходная рекреационная недвижимость – это нишевый, но перспективный инструмент. Она проигрывает жилой аренде разве что по стабильности, но опережает коммерческую недвижимость (офисы, ТЦ) по динамике восстановления спроса.



Коттеджи в Буковеле / Фото с официальной страницы горнолыжного курорта

Формат, в котором ты платишь управляющей компании за обслуживание и дополнительные услуги, имеешь чистую прибыль и от 7 до 21 дней в году в своем лоте на отдых,

– выделила преимущества обозревательница рынка недвижимости.

Для владельца это минимум забот, но высокие проценты годовых. Главное – правильно подобрать проект и управляющую компанию, подытоживает Яна Глинянская.

Какие основные риски для инвесторов в условиях войны?

Основной риск при инвестировании в отели такой, как и в любую другую недвижимость. Потеря инвестиций из-за отсутствия гарантий, завершит ли объект застройщик, или нет, – страх едва ли не каждого инвестора.

Следующее – это обещания при продаже, одинаковые ли у всех условия и четко ли сформированы правила. Не сдавать номер самостоятельно, не проживать в номере 365 суток и прочее. Такой вид недвижимости работает только при условии правильного централизованного управления. Поэтому различные условия покупки для владельцев не будут играть никому на руку,

– отметила Яна Глинянская.

Также существует риск выбрать неправильную управляющую компанию. Инвесторам следует понимать, что они покупают не квадратные метры, а прибыль с управления, поэтому сдача объекта в эксплуатацию – только начало.



Отель в Трускавце / Фото Booking.com

Как изменится рынок в ближайшие 3 – 5 лет?

Эксперты сошлись во мнении, что в ближайшие 3 – 5 лет рынок гостиничной недвижимости будет развиваться, хотя и неравномерно.

2025-й – год трансформаций: Карпаты меняются, появляются сильные концептуальные проекты, а Киевщина и другие регионы уверенно стартуют с интересными проектами.

"И самое главное – рынок только развивается. И те, кто входит в него сейчас с пониманием и профессиональным подходом, смогут выиграть больше всего", – подытожила Яна Глинянская.