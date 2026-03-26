Жены военных могут взять ипотеку под 3%: почему банки все равно отказывают

В 2026 году жены военных могут оформить льготную ипотеку по программе "еОселя" под 3% годовых. При этом решение банка зависит не от статуса военного, а от финансового состояния заемщицы.

Может ли жена военного оформить ипотеку под 3%?

Жена военного имеет право подать заявку на участие в программе "еОселя" и получить кредит под 3% годовых, пишет Новости.LIVE.

Льготная ставка предоставляется благодаря статусу военнослужащего, однако саму заявку банк оценивает по стандартным правилам.

Заемщицу рассматривают как отдельного клиента. Банк проверяет уровень дохода, стабильность выплат и кредитную историю. Даже при соответствии условиям программы этого может быть недостаточно для одобрения.

Кроме того, банки применяют собственные критерии. Они могут учитывать, на какой счет поступает зарплата военного и как подтверждены доходы семьи.

Например, в ПриватБанке зарплата военного должна поступать именно в Приват,

– отмечает эксперт по недвижимости Юлия Войналович.

Какие ограничения действуют для жилья?

Программа устанавливает ограничения по площади жилья, отмечается на сайте "еОселя". Для семьи из двух человек предусмотрена квартира площадью до 115,5 квадратного метра или дом до 125,5 квадратного метра.

Также значение имеет расположение недвижимости. Если жилье находится в прифронтовых районах или на территориях, бывших под оккупацией, банк может отказать в кредитовании.

Такие решения принимают даже в случаях, когда заемщица имеет стабильный доход и положительную кредитную историю.

Как происходит процесс оформления?

Заявку подают через Дию. После этого клиентка получает предварительное одобрение и выбирает банк для дальнейшего оформления кредита.

На следующем этапе подают документы и проходят финальную проверку. Именно тогда банк принимает окончательное решение о предоставлении ипотеки.

Перед подачей заявки рекомендуют уточнять требования конкретного банка, поскольку подходы к оценке клиентов могут отличаться.

