Чи може дружина військового оформити іпотеку під 3%?

Дружина військового має право подати заявку на участь у програмі "єОселя" та отримати кредит під 3% річних, пише Новини.LIVE.

Пільгова ставка надається завдяки статусу військовослужбовця, однак саму заявку банк оцінює за стандартними правилами.

Позичальницю розглядають як окремого клієнта. Банк перевіряє рівень доходу, стабільність виплат і кредитну історію. Навіть за відповідності умовам програми цього може бути недостатньо для схвалення.

Крім того, банки застосовують власні критерії. Вони можуть враховувати, на який рахунок надходить зарплата військового та як підтверджені доходи сім'ї.

Наприклад, у ПриватБанку зарплата військового має надходити саме в Приват,

– наголошує експертка з нерухомості Юлія Войналович.

Які обмеження діють для житла?

Програма встановлює обмеження щодо площі житла, зазначається на сайті "єОселя". Для сім'ї з двох осіб передбачена квартира площею до 115,5 квадратного метра або будинок до 125,5 квадратного метра.

Також значення має розташування нерухомості. Якщо житло знаходиться у прифронтових районах або на територіях, що були під окупацією, банк може відмовити у кредитуванні.

Такі рішення ухвалюють навіть у випадках, коли позичальниця має стабільний дохід і позитивну кредитну історію.

Як відбувається процес оформлення?

Заявку подають через Дію. Після цього клієнтка отримує попереднє схвалення та обирає банк для подальшого оформлення кредиту.

На наступному етапі подають документи та проходять фінальну перевірку. Саме тоді банк ухвалює остаточне рішення щодо надання іпотеки.

Перед поданням заявки рекомендують уточнювати вимоги конкретного банку, оскільки підходи до оцінки клієнтів можуть відрізнятися.

