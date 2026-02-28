Чи можна здавати в оренду квартиру, куплену по "єОселі"?

Це пільгова іпотека для придбання власного житла зі ставкою 3% або 7% залежно від категорії позичальника. Програма передбачає купівлю житла саме для забезпечення громадян власною оселею, зазначається на сайті "єОселя".

Дивіться також Військовим визначили компенсацію за оренду житла: що зміниться у 2026 році

Рієлторка Сніжана Кулинич наголошує, що квартира має використовуватися як основне місце проживання власника та його родини, а не як джерело доходу.

У випадку виявлення порушення банк може вимагати дострокового погашення кредиту або застосувати штрафні санкції. У деяких випадках – ініціювати розірвання договору, – зазначає Кулинич.

Чому це робити не можна?

Програма має соціальну мету. Держава компенсує частину відсоткової ставки, тому очікується, що позичальник фактично проживатиме в цьому житлі, а не використовуватиме його як інвестиційний актив. Житло, придбане по "єОселі", перебуває в іпотеці банку до повного погашення кредиту. Це означає, що власник не може вільно розпоряджатися квартирою без урахування обмежень, передбачених іпотечним договором. Банки партнери зазвичай включають до договорів норму про заборону передавати об'єкт у користування третім особам без письмової згоди кредитора. Якщо позичальник порушить ці умови, фінансова установа має право вимагати дострокового повернення кредиту або застосувати штрафні санкції.

Коли все-таки можна здати житло по "єОселі" в оренду?

Повне право розпоряджатися квартирою виникає після погашення кредиту та зняття іпотечного обтяження. Після цього власник може здавати житло в оренду без будь-яких обмежень.

Під час дії іпотеки оренда можлива лише за умови письмової згоди банку кредитора. Таке рішення залежить від умов конкретного договору та внутрішньої політики фінансової установи.

Що ще треба знати про програму "єОселя"?