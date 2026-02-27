Хто має право на компенсацію?

Компенсацію виплачують військовослужбовцям Збройних Сил та інших Сил оборони, якщо вони не забезпечені службовим житлом у населеному пункті служби, зазначають у Міністерстві оборони.

Право мають контрактники та військові за призовом, особи рядового, сержантського, старшинського й офіцерського складу. Також виплати передбачені для курсантів, які перебувають у шлюбі або мають сім'ю.

Обов'язковою умовою є відсутність власної квартири чи будинку в тому місті або селищі, де військовий проходить службу. Якщо житло у цьому населеному пункті є, компенсацію не призначають.

Які суми встановили на 2026 рік?

Міністерство оборони затвердило фіксовані щомісячні розміри компенсації.

У Києві військовим компенсуватимуть 4 560 гривень на місяць.

В обласних центрах – 3 420 гривень.

В інших населених пунктах – 2 280 гривень.

Суми зростають, якщо у військовослужбовця троє і більше членів сім'ї. У такому випадку виплати збільшуються у 1,5 раза.

Тоді компенсація становитиме:

6 840 гривень у Києві;

5 130 гривень в обласних центрах;

3 420 гривень в інших населених пунктах.

Таким чином, розмір допомоги напряму залежить від регіону служби та складу родини.

Як призначають і виплачують кошти?

Розмір компенсації Міністерство оборони визначає щороку з урахуванням видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік. Порядок нарахування та виплати регулюють нормативні акти уряду та накази відомства.

Важливо! Компенсацію виплачують щомісяця після подання документів, які підтверджують відсутність житла за місцем служби та право на отримання коштів.

