Кто имеет право на компенсацию?

Компенсацию выплачивают военнослужащим Вооруженных Сил и других Сил обороны, если они не обеспечены служебным жильем в населенном пункте службы, отмечают в Министерстве обороны.

Право имеют контрактники и военные по призыву, лица рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Также выплаты предусмотрены для курсантов, которые состоят в браке или имеют семью.

Обязательным условием является отсутствие собственной квартиры или дома в том городе или поселке, где военный проходит службу. Если жилье в этом населенном пункте есть, компенсацию не назначают.

Какие суммы установили на 2026 год?

Министерство обороны утвердило фиксированные ежемесячные размеры компенсации.

В Киеве военным будут компенсировать 4 560 гривен в месяц.

В областных центрах – 3 420 гривен.

В других населенных пунктах – 2 280 гривен.

Суммы возрастают, если у военнослужащего трое и более членов семьи. В таком случае выплаты увеличиваются в 1,5 раза.

Тогда компенсация составит:

6 840 гривен в Киеве;

5 130 гривен в областных центрах;

3 420 гривен в других населенных пунктах.

Таким образом, размер помощи напрямую зависит от региона службы и состава семьи.

Как назначают и выплачивают средства?

Размер компенсации Министерство обороны определяет ежегодно с учетом расходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год. Порядок начисления и выплаты регулируют нормативные акты правительства и приказы ведомства.

Важно! Компенсацию выплачивают ежемесячно после представления документов, подтверждающих отсутствие жилья по месту службы и право на получение средств.

