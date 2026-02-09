Як змінилися обмеження площі у програмі "єОселя"?

Нові нормативи суттєво обмежують розмір житла, доступного за держпідтримки, розповіла заступниця голови правління "Укрфінжитла" Ярослава Авраменко.

Для однієї особи або подружжя максимальна площа квартири тепер становить 52,5 квадратного метра. На кожного наступного члена сім'ї додається по 21 квадратному метру житлової площі.

Важливо! Незалежно від кількості членів родини, загальна площа квартири не може перевищувати 115,5 квадратних метрів – це абсолютна межа для всіх учасників програми.

Для приватного будинку базовий ліміт дещо більший – 62,5 квадратного метра для одного заявника чи подружжя, але максимальна площа може становити 125,5 метрами.

Нове житло на первинному ринку віком до трьох років може перевищувати норматив на 10%. А от для вторинної нерухомості правила стали максимально жорсткими – жодного зайвого квадратного метра коштом пільгового кредиту отримати не вдасться.

Що перевіряє банк?

Найсуттєвіша зміна стосується перевірки наявної нерухомості у власності заявників, повідомила заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва. Банки тепер ретельно вивчають історію угод з нерухомістю за останні 36 місяців.

Якщо протягом цього періоду ви продавали житло, площа якого перевищує встановлені норми, взяти участь не можна. Раніше фінустанови аналізували операції за останній рік, що створювало лазівки для зловживань.

Яка має бути вартість квадратного метра?

Максимальна ціна квадратного метра житла не може перевищувати 10%. Граничну вартість розраховують як опосередковану вартість будівництва у регіоні, помножену на коефіцієнт.

У столиці ліміт становить 66 тисяч гривень за квадратний метр. Для родини з трьох осіб максимальна вартість квартири в Києві – близько 4,86 мільйона гривень. У Львові цей показник нижчий – 4,14 мільйона гривень, а ціна квадрата не повинна перевищувати суму трохи більшу за 50 тисяч гривень.

Раніше українці могли покривати різницю між ринковою ціною та умовами програми більшим першим внеском, але зараз такий варіант не спрацює через нові обмеження вартості квадратного метра.

Які проблеми можуть виникнути?

На думку Олени Дмітрієвої, основна проблема "єОселі" в тому, що більшість новобудов, які нині продаються, проєктували у 2024 та першій половині 2025 року, коли цих обмежень ще не було.

Також для участі в програмі "єОселя" мінімальний чистий дохід сім'ї для купівлі однокімнатної квартири вартістю 1,5 мільйона гривень має бути не менше 32 тисяч гривень на місяць.