Про це розповіла 24 Каналу перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва, посилаючись на дані Укрфінжитла.

Зокрема, зменшили допустимий вік будинків для купівлі та активніше почали додавати до переліку нові житлові комплекси. У результаті зріс інтерес саме до новобудов.

Для порівняння, у 2024 році на новобудови припадало 4,8 мільярда гривень або 32% від загального обсягу іпотеки. Найбільше кредитів традиційно оформили у Києві та Київській області, на які разом припало понад 56% усіх виданих позик.

Які нові умови іпотеки "єОселя" для ВПО?

У вересні 2025 року уряд запустив окрему програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Держава компенсує 70% першого внеску та 70% платежів за перший рік кредитування. Також покривають витрати на оформлення іпотеки до 40 тисяч гривень.

За даними Міністерства соціальної політики, у межах цієї ініціативи подали 1224 заяви. Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 118 з них.

Водночас діє обмеження вартості житла. Об'єкт не може коштувати дорожче ніж 2 мільйони гривень. Через це програма зіткнулася з браком відповідних варіантів на ринку.

Олена Дмітрієва Заступниця голови правління Глобус Банку Ідея програми для ВПО є правильною і соціально важливою. Але встановлений ціновий поріг суттєво обмежує вибір житла, особливо у великих містах, де вартість житла значно вища.

Як змінились правила участі у програмі "єОселя"?

Наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів оновив правила участі у програмі "єОселя". Зокрема, пільговою іпотекою під 3% можуть скористатися мобілізовані громадяни. Інша частина нововведень почне діяти з 9 лютого 2026 року.

Серед ключових вимог:

участь неможлива, якщо у власності вже є житло площею понад 52,5 квадратного метра для сім'ї з однієї або двох осіб, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини;

якщо за 36 місяців здійснювалися продажі нерухомості, площа яких перевищує норму, в участі також відмовлять;

площа квартири не може перевищувати норматив більш ніж на 10% і не може бути більшою за 115,5 квадратного метра;

вартість квадратного метра та загальна ціна житла також обмежені й не можуть перевищувати встановлені межі більш ніж на 10%.

Які проблеми можуть виникнути?

На думку Олени Дмітрієвої, основна проблема в тому, що більшість новобудов, які нині продаються, проєктували у 2024 та першій половині 2025 року, коли цих обмежень ще не було.

Будівництво житла триває два – три роки, а через війну та перебої з електропостачанням введення будинків в експлуатацію часто затримується ще на пів року. Додатково зросла собівартість будівництва через подорожчання матеріалів, енергоносіїв, логістики та робочої сили.

Водночас фінансування програми планують розширювати за участі міжнародних партнерів і банків. Наприкінці 2025 року статутний капітал Укрфінжитла збільшили на 30 мільярдів гривень, що має підтримати подальший розвиток іпотечного кредитування.

Який дохід потрібно мати, щоб взяти участь у "єОселі"?