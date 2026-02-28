Можно ли сдавать в аренду жилье по еОсели: что грозит владельцу

В 2026 году квартиру, приобретенную по государственной программе "еОселя", нельзя свободно сдавать в аренду. Хотя на официальном сайте программы нет прямого запрета на аренду, условия кредитования и целевое назначение льготной ставки фактически ограничивают такое право.

Можно ли сдавать в аренду квартиру, купленную по "еОсели"?

Это льготная ипотека для приобретения собственного жилья со ставкой 3% или 7% в зависимости от категории заемщика. Программа предусматривает покупку жилья именно для обеспечения граждан собственным домом, отмечается на сайте "еОселя".

Смотрите также Военным определили компенсацию за аренду жилья: что изменится в 2026 году

Риелторка Снежана Кулинич отмечает, что квартира должна использоваться как основное место жительства владельца и его семьи, а не как источник дохода.

В случае выявления нарушения банк может потребовать досрочного погашения кредита или применить штрафные санкции. В некоторых случаях – инициировать расторжение договора, – отмечает Кулинич.

Почему это делать нельзя?

Программа имеет социальную цель. Государство компенсирует часть процентной ставки, поэтому ожидается, что заемщик фактически будет проживать в этом жилье, а не использовать его как инвестиционный актив. Жилье, приобретенное по "еОсели", находится в ипотеке банка до полного погашения кредита. Это означает, что владелец не может свободно распоряжаться квартирой без учета ограничений, ппредусмотренных ипотечным договором. Банки партнеры обычно включают в договоры норму о запрете передавать объект в пользование третьим лицам без письменного согласия кредитора. Если заемщик нарушит эти условия, финансовое учреждение имеет право потребовать досрочного возврата кредита или применить штрафные санкции.

Когда все-таки можно сдать жилье по "еОсели" в аренду?

Полное право распоряжаться квартирой возникает после погашения кредита и снятия ипотечного обременения. После этого владелец может сдавать жилье в аренду без каких-либо ограничений.

Во время действия ипотеки аренда возможна только при условии письменного согласия банка кредитора. Такое решение зависит от условий конкретного договора и внутренней политики финансового учреждения.

Что еще нужно знать о программе "еОселя"?