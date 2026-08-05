Ипотека в Украине растет, но есть нюанс: на чем на самом деле держится рынок

Украинцы все чаще приобретают жилье в кредит, однако ипотечный рынок по-прежнему зависит от одной государственной программы. Без программы "еОсели" объемы новых кредитов были бы значительно меньше.

Как изменился ипотечный рынок в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года объемы ипотечного кредитования в Украине продолжили расти, хотя спрос на жилье оставался нестабильным. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева в ходе аналитической панели "Аналитика рынка строительства и недвижимости I полугодия 2026 года", передает 24 Канал.

Украинцы не спешили с приобретением жилья из-за обстрелов, перебоев с электричеством, рисков безопасности и экономической неопределенности. В то же время квартиры дорожали из-за ослабления гривны и роста стоимости строительства.

На вторичном рынке цена квартиры в среднем равна примерно десяти годам ее аренды. Такие условия остаются довольно выгодными для покупателей. Однако ипотеку используют лишь примерно в 3% сделок с жильем.

По состоянию на 1 июня украинские банки имели 50 миллиардов гривен ипотечных кредитов. Это около 4% от всех выданных ими займов. За год этот показатель вырос на 35%, тогда как весь кредитный портфель банков – примерно на 10%.

Ипотеку сейчас выплачивают около 42 тысяч украинских семей, или лишь 0,4% домохозяйств. Количество новых кредитов также еще не вернулось к довоенному уровню.

Быстрее всего росло количество кредитов на квартиры в строящихся домах. В первом полугодии банки выдали на 146% больше таких кредитов, чем за аналогичный период 2025 года. Также увеличилось количество кредитов на готовое жилье от застройщиков и квартиры на вторичном рынке.

Как еОселя поддерживает ипотеку и рынок жилья

Елена Дмитриева Первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Ипотечные портфели действительно растут значительно быстрее, чем кредитный рынок в целом. Однако главной движущей силой этого роста остается "еОселя". Без государственной поддержки масштабы ипотечного кредитования были бы существенно меньше.

На государственную программу приходится 93% всех новых кредитов на жилье в Украине. С начала работы программы "еОселя" банки выдали около 28 тысяч кредитов на общую сумму 49 миллиардов гривен. Темпы кредитования также выросли: в первом полугодии 2026 года в рамках программы было предоставлено 8,4 миллиарда гривен против 5,5 миллиарда гривен за тот же период прошлого года.

К "еОсели" присоединились десять банков, однако около 80% кредитов выдали государственные учреждения. В целом новые ипотечные кредиты в Украине сейчас предоставляют лишь 12 из 59 банков. При этом 93% всех кредитов сосредоточены в пяти учреждениях.

Значительная часть кредитов по программе связана с первичным рынком. Около 28% кредитов выдано на квартиры в строящихся домах, а еще 35% – на готовое жилье непосредственно от застройщиков. Для участия в программе "єОселя" уже аккредитовано 365 домов.

Что мешает развитию рыночной ипотеки в Украине

Развитие обычной банковской ипотеки сдерживает слабая защита прав кредиторов. Если заемщик перестает выплачивать кредит, банк часто может вернуть залог только через суд. Такие дела нередко тянутся годами.

Кроме того, до сих пор действует мораторий на продажу залогового жилья по кредитам, оформленным физическими лицами до начала полномасштабной войны. Из-за этого банк может долгое время не получать платежей и в то же время не иметь возможности продать недвижимость, которая служила обеспечением кредита.

Новым импульсом для ипотеки может стать программа, которую "Укрфинжилье" готовит совместно со Всемирным банком. Она предусматривает компенсацию до 20% суммы кредита, возмещение процентов в течение первых четырех лет и первоначальный взнос на уровне 5 – 10%.

На программу могут выделить 390 миллионов долларов. Ожидается, что в течение трех лет в рамках программы будет выдано от 20 до 30 тысяч кредитов. Это может увеличить нынешние объемы ипотеки и привлечь к кредитованию больше банков.

Основное внимание планируется сосредоточить на вторичном рынке, причем ограничений по возрасту жилья не предусмотрено. Для покупки квартир на первичном рынке главной государственной программой и в дальнейшем останется "єОселя".

Напомним, условия программы "єОселя" постепенно расширяются для отдельных категорий украинцев. Для ветеранов по программе "єОселя" будет действовать льготная ставка 3% годовых в течение первых 10 лет. Также для семей из двух человек увеличили предельную площадь жилья, которое можно приобрести по программе.