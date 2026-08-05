Як змінився іпотечний ринок у першому півріччі 2026 року

У першому півріччі 2026 року обсяги іпотечного кредитування в Україні продовжили зростати, хоча попит на житло залишався нестабільним. Про це розповіла перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва під час аналітичної панелі "Аналітика ринку будівництва та нерухомості I півріччя 2026 року", передає 24 Канал.

Українці не поспішали з придбанням житла через обстріли, перебої зі світлом, безпекові ризики та економічну невизначеність. Водночас квартири дорожчали через послаблення гривні та зростання вартості будівництва.

На вторинному ринку ціна квартири у середньому дорівнює приблизно десяти рокам її оренди. Такі умови залишаються доволі вигідними для покупців. Проте іпотеку використовують лише приблизно у 3% угод із житлом.

Станом на 1 червня українські банки мали 50 мільярдів гривень іпотечних кредитів. Це близько 4% від усіх виданих ними позик. За рік цей показник зріс на 35%, тоді як увесь кредитний портфель банків – приблизно на 10%.

Іпотеку нині виплачують близько 42 тисяч українських сімей, або лише 0,4% домогосподарств. Кількість нових кредитів також ще не повернулася до довоєнного рівня.

Найшвидше зростала кількість позик на квартири у будинках, що зводяться. У першому півріччі банки видали на 146% більше таких кредитів, ніж за аналогічний період 2025 року. Також побільшало позик на готове житло від забудовників і квартири на вторинному ринку.

Як єОселя підтримує іпотеку та ринок житла

Олена Дмітрієва Перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Іпотечні портфелі справді зростають значно швидше за кредитний ринок загалом. Однак головною рушійною силою цього зростання залишається "єОселя". Без державної підтримки масштаби іпотечного кредитування були б суттєво меншими.

На державну програму припадає 93% усіх нових кредитів на житло в Україні. Від початку роботи "єОселі" банки видали близько 28 тисяч кредитів на загальну суму 49 мільярдів гривень. Темпи кредитування також зросли: у першому півріччі 2026 року за програмою надали 8,4 мільярда гривень проти 5,5 мільярда гривень за той самий період торік.

До "єОселі" долучилися десять банків, однак близько 80% позик видали державні установи. Загалом нові іпотечні кредити в Україні нині надають лише 12 із 59 банків. При цьому 93% усіх позик зосереджені у п'яти установах.

Значна частина кредитів за програмою пов'язана з первинним ринком. Близько 28% позик видали на квартири у будинках, що зводяться, а ще 35% – на готове житло безпосередньо від забудовників. Для участі в "єОселі" вже акредитували 365 будинків.

Що заважає розвитку ринкової іпотеки в Україні

Розвиток звичайної банківської іпотеки стримує слабкий захист прав кредиторів. Якщо позичальник перестає сплачувати кредит, банк часто може повернути заставу лише через суд. Такі справи нерідко тривають роками.

Крім того, досі діє мораторій на продаж заставного житла за кредитами, оформленими фізичними особами до початку повномасштабної війни. Через це банк може довго не отримувати платежів і водночас не мати змоги продати нерухомість, яка була забезпеченням кредиту.

Новим поштовхом для іпотеки може стати програма, яку "Укрфінжитло" готує разом зі Світовим банком. Вона передбачає компенсацію до 20% суми кредиту, відшкодування відсотків упродовж перших чотирьох років і початковий внесок на рівні 5 – 10%.

На програму можуть спрямувати 390 мільйонів доларів. Очікується, що протягом трьох років за нею видадуть від 20 до 30 тисяч кредитів. Це може збільшити нинішні обсяги іпотеки та залучити до кредитування більше банків.

Основну увагу планують зосередити на вторинному ринку, причому обмежень щодо віку житла не передбачають. Для купівлі квартир на первинному ринку головною державною програмою й надалі залишатиметься "єОселя".

Нагадаємо, умови програми "єОселя" поступово розширюють для окремих категорій українців. Для ветеранів за програмою "єОселя" діятиме пільгова ставка 3% річних протягом перших 10 років. Також для сімей із двох осіб збільшили граничну площу житла, яке можна придбати за програмою.