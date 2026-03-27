Рада поддержала новые правила для исторической застройки: что могут запретить владельцам

В Украине правительство планирует изменить правила сохранения исторической застройки и усилить роль общин в этих решениях. Новые правила могут распространить и на здания без статуса памятников, если они имеют ценность для города или села.

Что меняет новый законопроект?

26 марта парламент поддержал в первом чтении законопроект №11481. Документ определяет правовые основы для сохранения ценной исторической застройки в населенных пунктах.

Под новые правила подпадают не только официальные памятники культурного наследия, но и здания, которые имеют историческую, архитектурную или общественную ценность для общества.

Такие объекты смогут включать в специальные перечни на местном уровне. Для этого будут учитывать историко-культурную, природную, архитектурную, археологическую или художественную ценность зданий.

Благодаря документу органы местного самоуправления и местные государственные администрации в пределах определенных законом полномочий смогут устанавливать необходимые ограничения для владельцев и пользователей объектов ценной исторической застройки для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды, что, в свою очередь, позволит улучшить инвестиционный климат в населенных пунктах и усилить идентичность городов Украины,

– написала в соцсетях Елена Шуляк.

Какие полномочия получат общины?

Законопроект расширяет возможности органов местного самоуправления. Они смогут самостоятельно определять, какая застройка является ценной для общества.

Местные власти будут иметь право:

формировать перечни ценных объектов;

устанавливать правила их использования;

определять требования к реконструкции или перестройке;

запрещать снос или изменение функции зданий.

Отдельно общины смогут регулировать влияние таких зданий на историческую среду города или села и учитывать это при планировании застройки.

Как это повлияет на владельцев недвижимости?

В случае окончательного принятия закона владельцы и пользователи таких объектов получат дополнительные ограничения. Они будут касаться перестройки, изменения назначения или демонтажа зданий.

Эти ограничения вводят для сохранения исторической среды и баланса между развитием населенных пунктов и охраной застройки. Решение по конкретным объектам будут принимать на местном уровне, что усиливает роль общин в градостроительной политике.

