Рада поддержала новые правила для исторической застройки: что могут запретить владельцам
- 26 марта парламент поддержал в первом чтении законопроект №11481, регулирующий сохранение ценной исторической застройки.
- Законопроект предоставляет общинам право определять ценность застройки, формировать перечни объектов и устанавливать правила их использования.
В Украине правительство планирует изменить правила сохранения исторической застройки и усилить роль общин в этих решениях. Новые правила могут распространить и на здания без статуса памятников, если они имеют ценность для города или села.
Что меняет новый законопроект?
26 марта парламент поддержал в первом чтении законопроект №11481. Документ определяет правовые основы для сохранения ценной исторической застройки в населенных пунктах.
Под новые правила подпадают не только официальные памятники культурного наследия, но и здания, которые имеют историческую, архитектурную или общественную ценность для общества.
Такие объекты смогут включать в специальные перечни на местном уровне. Для этого будут учитывать историко-культурную, природную, архитектурную, археологическую или художественную ценность зданий.
Благодаря документу органы местного самоуправления и местные государственные администрации в пределах определенных законом полномочий смогут устанавливать необходимые ограничения для владельцев и пользователей объектов ценной исторической застройки для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды, что, в свою очередь, позволит улучшить инвестиционный климат в населенных пунктах и усилить идентичность городов Украины,
– написала в соцсетях Елена Шуляк.
Какие полномочия получат общины?
Законопроект расширяет возможности органов местного самоуправления. Они смогут самостоятельно определять, какая застройка является ценной для общества.
Местные власти будут иметь право:
- формировать перечни ценных объектов;
- устанавливать правила их использования;
- определять требования к реконструкции или перестройке;
- запрещать снос или изменение функции зданий.
Отдельно общины смогут регулировать влияние таких зданий на историческую среду города или села и учитывать это при планировании застройки.
Как это повлияет на владельцев недвижимости?
В случае окончательного принятия закона владельцы и пользователи таких объектов получат дополнительные ограничения. Они будут касаться перестройки, изменения назначения или демонтажа зданий.
Эти ограничения вводят для сохранения исторической среды и баланса между развитием населенных пунктов и охраной застройки. Решение по конкретным объектам будут принимать на местном уровне, что усиливает роль общин в градостроительной политике.
