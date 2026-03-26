Восстановился ли первичный рынок недвижимости в Украине после 2022 года?

Руководитель по работе с девелоперами в ЛУН Елена Унаньян рассказала для 24 Канала, что если ориентироваться на довоенные показатели, а это количество сделок или объемы строительства, то рынок недвижимости их еще не достиг.

Кроме того, по словам Елены, некорректно говорить о первичном рынке как таком, восстанавливающемся. Дело в том, что он стабилизируется и адаптируется к новым условиям, например внутренняя миграция, изменение спроса, риски безопасности и тому подобное.

Елена Унаньян, руководитель по работе с девелоперами в ЛУН Сегодня рынок работает в новых реалиях – с более низкими объемами, более осторожным спросом и выборочными решениями со стороны покупателей, но при этом с постепенным восстановлением активности. Поэтому корректнее говорить не о восстановлении, а о новом этапе развития.

В то же время если говорить о спросе на первичном рынке, то по данным ЛУН, в 2023 – 2024 годах опрос девелоперов составил, что этот уровень составлял около 20% от довоенного.

То есть в 2023 году было продано около 30 тысяч квартир,

А в 2024 чуть больше 25 тысяч, что означает, что рынок несколько просел,

В то же время по отзывам девелоперов, 2025 год выглядит сильнее.

Впрочем, на самом деле динамика очень неравномерная: кто-то говорит о +20 – 25% продаж, а кто-то – даже +40 – 50%, что часто объясняется низкой базой предыдущего года. То есть спрос восстанавливается, но пока нестабильно и очень зависит от конкретного проекта,

– добавляет Унаньян.

Где концентрируется спрос на жилье больше всего?

По данным ЛУН, в 2024 году девелоперы вывели в продажу 224 жилых комплекса (без учета коттеджных городков), что на 17% больше, чем годом ранее.

Заметьте! Это все еще примерно половина от уровня 2021 года, когда стартовало около 430 жилых комплексов.

Елена Унаньян добавляет, что прямо сопоставить динамику запусков с динамикой спроса сложно из-за отсутствия точных данных.

Но важно учитывать специфику рынка: большинство проектов финансируются за счет покупателей, поэтому девелоперы редко запускают новые ЖК без спроса,

– говорит она.

Поэтому рост количества новых проектов – это одновременно и сигнал о наличии спроса, и о постепенном возвращении уверенности девелоперов.

Например, в Киеве увеличение количества стартов не означает пропорционально рост спроса, но свидетельствует о его стабилизации.

В то же время этот спрос имеет и четкую региональную концентрацию. По состоянию на декабрь 2025 года, 44% всех жилых комплексов в продаже сосредоточены в Киевском и Львовском регионах – это два ключевых центра спроса и предложения.

Несмотря на это, рынок не ограничивается только этими регионами:

Более 100 ЖК в продаже есть также в Одесской и Ивано-Франковской областях,

Еще 79 – в Хмельницкой.

Что изменилось со стоимостью недвижимости в новостройках?

В целом на первичном рынке наблюдается ощутимый рост цены. Данные ЛУН свидетельствуют, что в большинстве городов Украины фиксируется рост, особенно в западных регионах.

Поэтому на западе Украины на новостройки выросли минимум на треть в долларе. Лидером является Ивано-Франковск – там рост составил около 75%,

– отмечает госпожа Елена.

Среди причин такого роста является внутренняя миграция: увеличение количества людей в этих регионах сформировало дополнительный спрос на жилье, что, соответственно, повлияло и на цены.

По состоянию на 26 марта, говорится на сайте ЛУН, средняя стоимость за метр квадратный на первичном рынке в ряде областей составляет:

Во Львове цена является самой высокой – 62,3 тысячи гривен за метр квадратный (прирост за последний год – 12%),

На втором месте в рейтинге по стоимости Ужгород – 50,4 тысячи гривен (+4%),

В Виннице средняя цена составляет 46,7 тысячи, а прирост + 15%,

В Черновцах – 45 тысяч гривен (+7%),

В Ровно несколько ниже стоимость уже – 44,6 тысячи, но прирост аж +17%,

Луцк также недалеко в рейтинге – 42 тысячи гривен (+ 15%),

В то же время Ивано-Франковск – 40,8 тысячи гривен (+14%),

– 40,8 тысячи гривен (+14%), Хмельницкий и Тернополь имеют самую низкую среднюю стоимость за метр квадратный – это 34,5 тысячи и 36 тысяч гривен соответственно, впрочем прирост за год в этих городах среди других самый высокий, а именно 23% и 20%.

Что будет определять будущее рынка и какую роль играет в этом "еОселя"?

Если же говорить о ближайшем будущем, а это следующие 1 – 2 года, развитие рынка будет определять целый ряд факторов, среди которых ключевой будет оставаться ситуация с безопасностью.

Мы уже видим, что любые положительные изменения или даже короткие периоды стабильности сразу влияют на поведение покупателей и девелоперов. В то же время спрос существует даже сейчас – украинцы продолжают покупать жилье,

– отмечает госпожа Елена.

Также кроме безопасности, важную роль играют: доступность ипотеки, в частности "еОсели", экономическая ситуация и покупательная способность.

Интересно, что сейчас долю программы "еОселя", по словам Унаньян, трудно оценить на первичном рынке, но несмотря на это, целом на рынке такие сделки могут составлять менее 10%.

В то же время роль этой программы является более важной для отдельных девелоперов. То есть у компаний, которые работают с программой, доля сделок может достигать даже 20 – 30% и более.

