Какие квартиры могут подорожать больше всего?

Самый высокий потенциал роста имеют квартиры в жилых комплексах, где строительство активно продолжается и нет существенных задержек, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Смотрите также Большие квартиры в центре: что делает сталинки популярными в 2026 году

В результате формируется дефицит: количество квартир с реальной готовностью ограничено, тогда как интерес к ним растет. Это и создает предпосылки для подорожания – в отдельных случаях до 30%.

В то же время ситуация не одинакова для всех новостроек. Объекты, где работы приостановлены или сроки сдачи остаются неопределенными, не демонстрируют такого же спроса. Их стоимость может оставаться стабильной или расти значительно медленнее.

Как подорожание ремонта влияет на рынок?

Отдельным фактором является резкий рост расходов на ремонт. Из-за дефицита рабочей силы и сложной ситуации с энергоснабжением, цены на работы и материалы повысились.

Если раньше ремонт составлял примерно треть стоимости квартиры, теперь его доля может достигать 50 – 70%. Это означает, что конечный бюджет покупки значительно больше, чем начальная цена жилья.

В таких условиях покупатели все чаще оценивают не только стоимость квадратного метра. Они учитывают полные расходы – включая ремонт, сроками завершения строительства и общими рисками.

Это также влияет на спрос: часть покупателей откладывает решение о покупке или выбирает варианты с минимальными затратами на отделку.

Какова стоимость квадратного метра в Украине?

По данным ЛУН, самые дорогие квартиры сосредоточены в западных и части центральных регионов, где спрос остается стабильно высоким.

Самые высокие цены зафиксированы в:

Львове – 62 300 гривен за квадратный метр;

Киеве – 57 800 гривен за квадратный метр;

Одессе – 52 900 гривен за квадратный метр.

Самые низкие цены фиксируют в:

Запорожье – 24 100 гривен за квадратный метр;

Сумах – 26 000 гривен за квадратный метр;

Николаеве – 30 300 гривен за квадратный метр.

Стоимость квадратного метра в Украине в марте / Инфографика ЛУН

Почему задержки в новостройках – это проблема?