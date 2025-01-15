"Продают, как дом в селе": на Житомирщине можно купить заброшенный исторический дворец

В селе Иванковцы, что на Житомирщине, продают усадьбу Модеста Езерского. Это историческое здание, которое не входит в официальный реестр памятников, поэтому его решили продать как обычную недвижимость.

Объявление о продаже особняка появилось на онлайн-платформе OLX, рассказывает 24 Канал. Автор указывает, что здание нуждается в ремонте, но на самом деле оно в очень запущенном состоянии.

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Как выглядит заброшенный дворец

Усадьба Модеста Езерского расположена в 25 километрах от Житомира. Вместе с дворцом продают земельный участок площадью 40 соток и озеро площадью 13,9 гектара.

Можно под пансионат, санаторий или ресторан, поскольку там высокие потолки, до 6 квадратов, княжеских времен. Сделана дорога, рядом река, очень живописное место. Коммуникации есть у дороги, интернет, свет и газ,

– пишет автор в объявлении.

Дворец состоит из шести залов и подвала, где есть еще три зала с окнами. Рядом расположен еще один дом свободного назначения. Предварительная цена имения – 62 тысячи долларов, ведь владелец готов снизить цену.

Имение в запущенном состоянии, но величие его сохранилось / Фото "Украина Инкогнита"

Что известно об усадьбе Модеста Езерского

Общественная организация "Украина Инкогнита" прокомментировала объявление о продаже имения. В заметке на фейсбук-странице говорится о том, что усадьба Модеста Езерского выполнена в неоготическом стиле. Ее построили в 1892 году.

Продается дворец. Недорого. Так просто, будто просто дом в деревне,

– говорится в заметке.

До состояния полуразрушения усадьбу довела "частная бытность". Во дворце частично сохранилась кафельная печь, ведь нижнюю часть местные жители разбили, добывая огнеупорный кирпич.