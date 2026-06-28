В Тоскане можно пожить на вилле без аренды: какое условие нужно выполнить

В Тоскане владельцы вилл и исторических поместий иногда ищут людей, которые могли бы временно пожить в их недвижимости. Арендную плату за такое жилье не взимают, но взамен жильцы должны ухаживать за домом, садом или домашними животными.

Как бесплатно пожить на вилле в Италии

Как пишет Cotidianul, такой формат называется house sitting.

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Он работает не как обычная аренда и не как туристическое бронирование на несколько дней. Когда хозяева на время покидают дом, они ищут людей, готовых пожить в нём и присматривать за недвижимостью.

Особенно много внимания такие предложения привлекают в Тоскане. Этот регион известен старинными поместьями, виноградниками, историческими городками и домами, которые часто требуют постоянного ухода. Если хозяева не живут там круглый год, им важно, чтобы жилье не оставалось пустым.

Для жильцов главное преимущество такого варианта – отсутствие арендной платы. Человек может временно пожить в вилле или поместье, но взамен берет на себя часть бытовых обязанностей. В зависимости от договоренности, нужно присматривать за домом, поливать сад, ухаживать за домашними животными или выполнять несложные дела, связанные с содержанием жилья.

Как пишут в объявлениях, house sitting может подойти тем, кто работает удаленно и может некоторое время находиться за границей. Это не короткая туристическая поездка, а скорее возможность пожить в Италии подольше и не тратить много денег на аренду.

Такой формат отличается от программ по продаже домов за 1 евро. В данном случае не нужно покупать недвижимость, оформлять её в собственность или вкладывать деньги в ремонт старого жилья. В то же время это не безусловно бесплатное проживание: кандидат должен доказать, что будет ответственно относиться к чужому дому и соблюдать правила хозяев.

Интерес к house sitting растет вместе с популярностью удаленной работы. Люди, которые хотят некоторое время пожить за границей без больших затрат на жилье, рассматривают такие предложения как альтернативу дорогой аренде, а владельцы вилл и поместий получают присмотр за недвижимостью во время своего отсутствия.

Где находится старейший отель в мире

"Нисияма Онсен Кейунка" расположен в Японии, в префектуре Яманаси. Это регион, который многие туристы знают благодаря горе Фудзи, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отель основал Фудзивара Махито ещё в 705 году. С тех пор заведение не перестает принимать гостей и сохраняет статус семейной гостиницы. Его история уже перешагнула отметку в 1 300 лет, поэтому "Нисияма Онсен Кейунка" считается старейшей гостиницей в мире.