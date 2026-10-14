Вдова подарила городу в Италии виллу стоимостью 1,6 миллиона евро, но выдвинула одно условие

В Италии женщина решила бесплатно подарить местному сообществу виллу стоимостью более 1,6 миллиона евро. Однако владелица роскошного поместья выдвинула одно условие, от которого зависит его дальнейшее использование.

Почему итальянка подарила общине виллу стоимостью более 1,6 миллиона евро

Необычный подарок получила община городка Варенна, расположенного на берегу озера Комо. Местная жительница Лоредана Спига Венир решила передать городу семейную виллу Ca'Venier вместе с мебелью и другими ценностями, пишет Il Giorno.

Так женщина хочет почтить память своего покойного мужа Джанмарко Венира. Его семья владела поместьем с 1940-х годов, когда дом приобрел отец Джанмарко. Мужчина очень любил Варенну и возвращался сюда на протяжении всей жизни. По словам Лореданы, он много помогал другим людям, поэтому она стремится сохранить память о нем. К тому же у женщины нет прямых наследников, которым она могла бы оставить недвижимость.

Интересно! В то же время владелица не захотела, чтобы дом перешел в распоряжение города без каких-либо обязательств. Она поставила условие, что виллу должны использовать для социальных, культурных и туристических мероприятий. Таким образом женщина хочет сделать семейное поместье доступным для местных жителей. В частности, на панорамной террасе в будущем могут проводить свадебные церемонии.

Сама вилла состоит из двух этажей. На первом расположены гостиная и веранда, а на втором обустроены три спальни. Дом окружает сад, также на территории есть небольшая башня и просторная терраса, с которой открывается вид на озеро Комо.

Вместе с недвижимостью город получит немалую коллекцию ценных предметов. Среди них – антикварная мебель, старинные ковры, люстры прошлого века, картины XVIII века, а также римские и неоклассические скульптуры.

Городские власти Варенны уже приняли подарок. Мэр Мауро Манцони назвал решение Лореданы беспрецедентным, ведь ранее в истории городка частные владельцы не передавали городу недвижимость в дар. Чиновник поблагодарил женщину за ее решение.

Напомним, в Италии можно купить дом всего за 1 евро, однако на самом деле такая недвижимость может обойтись в 80–100 тысяч евро. Основные расходы приходятся на ремонт, оформление документов и выполнение требований местных властей.