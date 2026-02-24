В Риме восстановили исторический пентхаус для Тома Йорка: что изменили в интерьере

В Риме реконструировали исторический пентхаус для фронтмена группы Radiohead Тома Йорка и его жены Даяны Рончионе. Интерьер переосмыслила итальянский архитектор Серена Миньятти, сделав ставку на сохранение аутентичности и философию ваби саби.

Где расположен пентхаус и чем он особенный?

Квартира площадью 350 квадратных метров занимает два уровня в здании 19 века в центре Рима. Пространство имеет несколько частных террас и сохранило историческую планировку, пишет Dezeen.

Ранее здесь жил итальянский писатель Итало Кальвино с семьей. История помещения стала важным контекстом при работе над интерьером.

Как выглядит дом сейчас?

Во время реконструкции отреставрировали деревянные балки на потолке и оригинальный паркет. В квартире сохранили старые двери, деревянные столы и скамьи, каменные раковины, потолок и винтовую лестницу, ведущую на террасу.

Архитектор интегрировала эти детали в новую концепцию без кардинальной перестройки. Пространство не упрощали до минимализма, а работали с его имеющейся фактурой.

Интерьер в доме в Риме / Фото Dezeen

Концепция проекта опирается на японскую эстетику ваби саби, которая предусматривает принятие естественности и несовершенства материалов. В центре внимания оказались текстура, свет и тишина пространства.

У нас было четкое видение, создать особое, личное и частное пространство – место для заботы о душе, что, по сути, и является настоящим значением слова "дом",

– рассказала архитектор Серена Миньятти

Стены покрасили известковыми красками теплых оттенков, перекликающихся с цветами города. В интерьере использовали дерево, камень и натуральные поверхности без глянца и декоративной избыточности.

Особенности оформления дома / Фото Dezeen

Часть мебели создали местные мастера. Некоторые предметы подобрали при участии бельгийского антиквара и галериста Акселя Вервуорда, известного сдержанным подходом к формированию интерьеров.

Несмотря на сохранение исторических элементов, техническую часть полностью обновили. В квартире установили систему подогрева пола и современное кондиционирование.

