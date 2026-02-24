В Риме восстановили исторический пентхаус для Тома Йорка: что изменили в интерьере
- В Риме реконструировали исторический пентхаус для Тома Йорка, сохранив аутентичность и интерьер в стиле ваби саби.
- В обновленной квартире восстановили исторические детали, такие как деревянные балки и паркет, и интегрировали современные технологии, включая систему подогрева пола.
В Риме реконструировали исторический пентхаус для фронтмена группы Radiohead Тома Йорка и его жены Даяны Рончионе. Интерьер переосмыслила итальянский архитектор Серена Миньятти, сделав ставку на сохранение аутентичности и философию ваби саби.
Где расположен пентхаус и чем он особенный?
Квартира площадью 350 квадратных метров занимает два уровня в здании 19 века в центре Рима. Пространство имеет несколько частных террас и сохранило историческую планировку, пишет Dezeen.
Смотрите также Во Львове сдают в аренду памятник архитектуры: сколько стоит вилла в центре
Ранее здесь жил итальянский писатель Итало Кальвино с семьей. История помещения стала важным контекстом при работе над интерьером.
Как выглядит дом сейчас?
Во время реконструкции отреставрировали деревянные балки на потолке и оригинальный паркет. В квартире сохранили старые двери, деревянные столы и скамьи, каменные раковины, потолок и винтовую лестницу, ведущую на террасу.
Архитектор интегрировала эти детали в новую концепцию без кардинальной перестройки. Пространство не упрощали до минимализма, а работали с его имеющейся фактурой.
Интерьер в доме в Риме / Фото Dezeen
Концепция проекта опирается на японскую эстетику ваби саби, которая предусматривает принятие естественности и несовершенства материалов. В центре внимания оказались текстура, свет и тишина пространства.
У нас было четкое видение, создать особое, личное и частное пространство – место для заботы о душе, что, по сути, и является настоящим значением слова "дом",
– рассказала архитектор Серена Миньятти
Стены покрасили известковыми красками теплых оттенков, перекликающихся с цветами города. В интерьере использовали дерево, камень и натуральные поверхности без глянца и декоративной избыточности.
Особенности оформления дома / Фото Dezeen
Часть мебели создали местные мастера. Некоторые предметы подобрали при участии бельгийского антиквара и галериста Акселя Вервуорда, известного сдержанным подходом к формированию интерьеров.
Несмотря на сохранение исторических элементов, техническую часть полностью обновили. В квартире установили систему подогрева пола и современное кондиционирование.
Как украинцы восстанавливают старый дом в селе?
Супруги Алина и Руслан Глебки в 2024 году купили старый дом в селе Будище в Черкасской области и переехали туда из Киева. Они самостоятельно восстанавливают дом и рассказывают в соцсетях, почему решили купить дом в селе.
Дом имеет глиняные стены и деревянные перекрытия. Внутри сохранилась белая печь, которая стала центральной частью пространства. Часть старых дверей и оконных рам решили оставить, чтобы не потерять характер дома.