Продажу квартиры заблокируют: из-за каких долгов нотариус откажет в заключении сделки

С 23 октября 2026 года нотариусы и государственные регистраторы проверяют продавцов недвижимости в Едином реестре должников. Если у владельца имеется соответствующая запись, оформление сделки может быть заблокировано.

Кому и почему откажут в оформлении сделки с недвижимостью

С 23 октября 2026 года нотариусы и государственные регистраторы начали автоматически проверять продавцов имущества перед каждой подписью документов. Государственный реестр вещных прав теперь мгновенно синхронизируется с Единым реестром должников, поэтому при наличии там отметки специалист просто откажет в регистрации договора в соответствии с действующим законодательством. Ограничение направлено на самого неплательщика, однако это еще не означает автоматической конфискации его имущества или принудительной продажи квартиры с молотка.

Из-за каких именно долгов возникнут проблемы с жильем

Сам по себе просроченный банковский кредит, непогашенный штраф за нарушение ПДД или несколько неоплаченных счетов за коммунальные услуги еще не исключают продажу жилья. Шлагбаум опускается только тогда, когда дело передано в исполнительную службу, возбуждено исполнительное производство, а фамилия владельца официально внесена в Единый реестр должников.

В этот список попадают из-за принудительного взыскания:

долгов по потребительским и ипотечным кредитам;

неуплаченных алиментов;

налоговой задолженности;

штрафов;

накопленных задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

В то же время следует помнить о разнице между запретом на добровольное отчуждение и конфискацией. Согласно общим нормам закона, изымать единственное жилье человека за долги запрещено, если общая сумма обязательств не превышает 50 минимальных заработных плат. Отдельные специальные гарантии защиты имущества имеют военнослужащие в течение действия военного положения и еще один год после его завершения, хотя этот иммунитет не распространяется на ипотечные договоры и некоторые специфические долги.

Какие операции с недвижимым имуществом попадают под ограничения

Новые правила блокируют не только обычную куплю-продажу жилья или земельных участков. Автоматический фильтр сработает при любой попытке сменить юридического владельца или обременить объект.

Проблемы гарантированно возникнут при:

дарения квартиры, дома или участка;

обмена недвижимости на другое жилье;

передачи объекта в ипотеку или залог;

любых других форм переоформления права собственности.

Главная цель такого нововведения – ликвидировать распространенную схему, когда недобросовестный должник после открытия производства срочно переписывает все имущество на родственников, друзей или третьих лиц, чтобы избежать уплаты счетов.

При каких условиях договор все же разрешат подписать

Несмотря на жесткий фильтр, законодательство оставляет легальные лазейки для проведения операций с участием должника. Отчуждение квадратных метров разрешается непосредственно в рамках самого исполнительного производства для погашения имеющегося долга. Также договор может быть заверен с официального согласия государственного или частного исполнителя, если планируемая продажа не нарушает законных финансовых интересов взыскателя.

К слову, при " покупка жилья" новый владелец может получить и долги. Здесь стоит помнить, что в соответствии с действующим законодательством новый владелец не обязан платить долги предыдущих владельцев. Исключением может стать только ситуация, когда новый владелец самостоятельно соглашается взять на себя долг. А для того, чтобы на лицевом счете нового владельца не отображались долги предыдущих владельцев, необходимо обратиться к поставщику и предоставить документы, подтверждающие право собственности.