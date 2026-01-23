Одна буква имеет значение: почему могут отказать в регистрации квартиры
- В Украине могут отказать в регистрации жилья из-за разного написания имени в официальных документах.
- Владелец может обратиться в суд для установления факта подлинности документа, если разногласия невозможно устранить административным путем.
В Украине могут отказать в регистрации жилья из-за разного написания имени в официальных документах. Если данные в паспорте не полностью совпадают с информацией в документах даже через одну букву, Государственный реестр прав на недвижимое имущество не позволяет завершить регистрационное действие.
Почему разное написание имени может остановить регистрацию квартиры?
Государственный регистратор в ЦНАП может отказать во внесении записи о праве собственности, если имя владельца в паспорте не совпадает с именем, указанным в свидетельстве о праве собственности, сообщает "Судебно-юридическая газета".
Показательным является судебное дело, в котором женщина не смогла зарегистрировать свою долю квартиры именно из-за разного написания имени в паспорте и документе о праве собственности.
Все остальные персональные данные полностью совпадали, однако этого оказалось недостаточно для проведения регистрации, и государственный регистратор принял решение об отказе.
У Министерстве юстиции Украины объясняют, что ошибки в документах является одним из самых распространенных оснований для отказа в государственной регистрации прав. Речь идет как о неточности в написании имени или фамилии, так и о представлении неполного пакета документов, что делает невозможным идентификацию личности в рамках регистрационной процедуры.
Как суд решает проблему с именем в документах?
Если устранить разногласия в административном порядке невозможно, владелец имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта подлинности документа о праве собственности.
В упомянутом деле суд удовлетворил заявление, установив, что документ с другим написанием имени принадлежит именно заявительнице, а расхождение возникло из-за особенностей транслитерации.
Важно! После положительного решения суда лицо может повторно обратиться к государственному регистратору и завершить регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Какие документы нужны для установления факта принадлежности документа?
В судебном процессе, который не предусматривает спора между сторонами, обычно необходимо подать:
- документ о праве собственности, в котором имя указано в другом варианте;
- паспортные данные и идентификационный код заявителя;
- дополнительные документы, в частности архивные справки, подтверждающие, что различные документы принадлежат одному и тому же лицу.
В каких случаях суд может лишить права собственности?
В 2026 году право собственности могут отменить из-за несоответствия данных в реестре или недействительности договора купли-продажи.
Военное положение позволяет государству изымать недвижимость для оборонных нужд, а долги могут стать причиной принудительного отчуждения имущества.