Одна буква имеет значение: почему могут отказать в регистрации квартиры

В Украине могут отказать в регистрации жилья из-за разного написания имени в официальных документах. Если данные в паспорте не полностью совпадают с информацией в документах даже через одну букву, Государственный реестр прав на недвижимое имущество не позволяет завершить регистрационное действие.

Почему разное написание имени может остановить регистрацию квартиры?

Государственный регистратор в ЦНАП может отказать во внесении записи о праве собственности, если имя владельца в паспорте не совпадает с именем, указанным в свидетельстве о праве собственности, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Смотрите также ЦПАУ может отказать в прописке: что обязательно проверят у мужчин

Показательным является судебное дело, в котором женщина не смогла зарегистрировать свою долю квартиры именно из-за разного написания имени в паспорте и документе о праве собственности.

Все остальные персональные данные полностью совпадали, однако этого оказалось недостаточно для проведения регистрации, и государственный регистратор принял решение об отказе.

У Министерстве юстиции Украины объясняют, что ошибки в документах является одним из самых распространенных оснований для отказа в государственной регистрации прав. Речь идет как о неточности в написании имени или фамилии, так и о представлении неполного пакета документов, что делает невозможным идентификацию личности в рамках регистрационной процедуры.

Как суд решает проблему с именем в документах?

Если устранить разногласия в административном порядке невозможно, владелец имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта подлинности документа о праве собственности.

В упомянутом деле суд удовлетворил заявление, установив, что документ с другим написанием имени принадлежит именно заявительнице, а расхождение возникло из-за особенностей транслитерации.

Важно! После положительного решения суда лицо может повторно обратиться к государственному регистратору и завершить регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Какие документы нужны для установления факта принадлежности документа?

В судебном процессе, который не предусматривает спора между сторонами, обычно необходимо подать:

документ о праве собственности, в котором имя указано в другом варианте;

паспортные данные и идентификационный код заявителя;

дополнительные документы, в частности архивные справки, подтверждающие, что различные документы принадлежат одному и тому же лицу.

В каких случаях суд может лишить права собственности?