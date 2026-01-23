Чому різне написання імені може зупинити реєстрацію квартири?
Державний реєстратор у ЦНАП може відмовити у внесенні запису про право власності, якщо ім'я власника в паспорті не збігається з іменем, зазначеним у свідоцтві про право власності, повідомляє "Судово-юридична газета".
Показовою є судова справа, у якій жінка не змогла зареєструвати свою частку квартири саме через різне написання імені у паспорті та документі про право власності.
Усі інші персональні дані повністю збігалися, однак цього виявилося недостатньо для проведення реєстрації, і державний реєстратор ухвалив рішення про відмову.
У Міністерстві юстиції України пояснюють, що помилки в документах є однією з найпоширеніших підстав для відмови у державній реєстрації прав. Йдеться як про неточності у написанні імені чи прізвища, так і про подання неповного пакета документів, що унеможливлює ідентифікацію особи в межах реєстраційної процедури.
Як суд розв'язує проблему з іменем у документах?
Якщо усунути розбіжності в адміністративному порядку неможливо, власник має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту справжності документа про право власності.
У згаданій справі суд задовольнив заяву, встановивши, що документ з іншим написанням імені належить саме заявниці, а розбіжність виникла через особливості транслітерації.
Важливо! Після позитивного рішення суду особа може повторно звернутися до державного реєстратора та завершити реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Які документи потрібні для встановлення факту належності документа?
У судовому процесі, який не передбачає спору між сторонами, зазвичай необхідно подати:
- документ про право власності, у якому ім'я зазначене в іншому варіанті;
- паспортні дані та ідентифікаційний код заявника;
- додаткові документи, зокрема архівні довідки, які підтверджують, що різні документи належать одній і тій самій особі.
У яких випадках суд може позбавити права власності?
У 2026 році право власності можуть скасувати через невідповідність даних у реєстрі або недійсність договору купівлі-продажу.
Воєнний стан дозволяє державі вилучати нерухомість для оборонних потреб, а борги можуть стати причиною примусового відчуження майна.