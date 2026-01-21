Що перевіряють у ЦНАПах під час реєстрації місця проживання?

Під час подання заяви на реєстрацію місця проживання працівники ЦНАПу перевіряють не лише особу заявника та підстави для проживання у житлі, зазначають на порталі Верховної Ради.

Для чоловіків призовного віку обов'язковою є перевірка військово-облікових даних. Адміністратор звіряє інформацію з електронними реєстрами, зокрема з базою військовозобов'язаних.

Якщо дані у реєстрі відсутні або не відповідають дійсності, процедура може бути зупинена. У такому разі заявнику необхідно спочатку оновити інформацію у ТЦК, а вже після цього повторно звернутися до Центру надання адміністративних послуг.

Які документи необхідні чоловікам для прописки?

Для реєстрації місця проживання потрібно підготувати стандартний пакет документів. До нього входить:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує право проживання у житлі.

Це може бути свідоцтво про право власності, договір оренди або згода власника.

Важливо! Окремо перевіряється наявність військово-облікового документа. Він може бути у паперовій формі або в електронному вигляді. Інформація має відповідати даним у державному реєстрі, інакше реєстрацію скасують.

Як електронні реєстри впливають на процедуру прописки?

ЦНАПи працюють у тісній інтеграції з державними електронними системами. Це дозволяє швидко виявляти розбіжності у даних військового обліку. Працівники центру не мають повноважень затримувати осіб, однак вони фіксують невідповідності та передають інформацію уповноваженим органам.

Такий підхід спрямований на актуалізацію облікових даних та контроль за зміною місця проживання військовозобов'язаних. Саме тому перевірки під час прописки стали жорсткішими, ніж у попередні роки.

Чи можлива реєстрація без військово-облікового документа?

Оформити реєстрацію місця проживання без військово-облікового документа неможливо. Чинні правила зобов'язують чоловіків мати актуальні дані у військовому обліку перед зверненням до ЦНАПу.

Якщо інформація застаріла або відсутня, заявнику спочатку доведеться врегулювати це питання, і лише після цього проходити процедуру прописки.

Який штраф за відсутність прописки?