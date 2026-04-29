Кабмин упростил правила строительства: что изменится для застройщиков

Кабмин запустил новый этап упрощения правил в строительстве, который должен изменить условия для застройщиков. Правительство обещает сократить сроки согласований и убрать барьеры, которые годами тормозили запуск проектов.

Что именно меняется для застройщиков?

Правительство приняло пакет решений, чтобы ускорить строительство и восстановление жилья, инфраструктуры и социальных объектов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Среди ключевых нововведений – изменения в сфере публичных закупок. Для проектов за бюджетные средства вводят механизм рамочных соглашений. Он позволяет заранее отобрать подрядчиков и не проводить отдельные тендеры для каждого объекта.

Результатом должно быть существенное сокращение сроков процедур и быстрый запуск восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов,

– отметила Свириденко.

Как изменят цены и правила работы рынка?

Отдельные изменения касаются формирования стоимости строительства. Сметы должны учитывать реальные рыночные цены и фактические расходы, в частности оплату труда.

Важно! Как отмечают в Министерстве развития общин и территорий, ранее в сметах закладывали заниженные зарплаты, которые не соответствовали рынку. При расчетах за выполненные работы фактические расходы на оплату труда также не учитывали. Теперь сметная зарплата будет в диапазоне около 30 тысяч – 60 тысяч гривен, что ближе к реальным рыночным показателям в строительстве.

Параллельно запускают электронную базу цен на строительные материалы. Она станет ориентиром для расчетов и поможет унифицировать подходы к формированию смет в государственных проектах.

Также правительство обновило правила застройки на приаэродромных территориях и согласовало работу органов, которые выдают разрешения. Это должно убрать противоречия при согласованиях и упростить прохождение процедур.

Кроме того, застройщики смогут обжаловать отказ в выдаче градостроительных условий. Если его признают необоснованным, решение пересмотрят, а проект не будут блокировать без оснований.

Повлияет ли это на скорость восстановления?

Пакет решений является частью изменений в сфере градостроительства, направленных на упрощение процедур и уменьшение задержек. Правительство делает ставку на скорость принятия решений и понятные правила для участников рынка.

Предприниматели часто говорят о затянутых сроках и отсутствии реального выбора, где получить услугу на начало строительных работ. Вводим экспериментальный механизм – заказчик строительства сможет выбирать, где получать админуслуги, в местном органе ГАСК или в ГИАМ. Цель – создать альтернативу в системе и ускорить получение документов,

– написала в соцсетях Юлия Свириденко.

Благодаря новым механизмам застройщики смогут быстрее проходить согласования, выбирать удобный орган для получения услуг и не тратить время на дублирование процедур. Это сократит путь от подготовки документов до начала строительства.

Какие новые правила строительства ввели в Украине?

Для домов площадью до 200 квадратных метров действуют упрощенные условия строительства. Для начала работ достаточно схемы намерений, которую разрабатывает сертифицированный архитектор и вносит в электронную систему. Самостоятельно подать документы больше нельзя.

Дома площадью до 500 квадратных метров тоже возводят по упрощенной процедуре, но только как индивидуальные, садовые или дачные объекты. Для этого нужно получить строительный паспорт, который определяет основные параметры застройки участка.