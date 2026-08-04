Без ЦПАУ и бумаг: как изменить место регистрации в общежитии через приложение "Дия"

Студентам больше не нужно обращаться в ЦПАУ, чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии. Заявление можно подать через портал "Дия", однако эта услуга пока доступна не во всех учебных заведениях.

Как изменить место регистрации в общежитии через "Дия"

Для изменения места регистрации студенту необходимо авторизоваться на портале "Дия" и найти услугу "Изменение места проживания". Далее нужно проверить личные данные, выбрать регистрацию в общежитии, указать учебное заведение и нужный адрес.

Если договор о проживании заключен в бумажной форме, в заявлении необходимо указать его номер и дату. После этого документ подписывается с помощью электронной подписи (КЕП) или через "Дию". Поданное заявление должно быть одобрено учебным заведением. Только после этого студент сможет оплатить услугу и дождаться решения о регистрации.

Кто может изменить место регистрации в общежитии через "Дию"

Услуга доступна студентам, которые не являются военнообязанными, имеют налоговый номер и заключили договор о проживании в общежитии.

В настоящее время подать заявление онлайн могут студенты 23 высших учебных заведений:

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Национального университета "Киево-Могилянская академия";

Национального университета "Львовская политехника";

Львовского национального университета имени Ивана Франко;

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина;

Национального университета "Киевский авиационный институт";

Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана;

Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова;

Национального университета "Одесская юридическая академия";

Западноукраинского национального университета;

Киевского национального университета технологий и дизайна;

Карпатского национального университета имени Василия Стефаника;

Винницкого национального технического университета;

Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца;

Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка;

Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского;

Полтавского государственного аграрного университета;

Сумского национального аграрного университета;

Белоцерковского национального аграрного университета;

Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко;

Центральноукраинского национального технического университета;

Уманского национального университета.

В дальнейшем перечень учебных заведений планируется расширять.

Напомним, в Украине место жительства необходимо зарегистрировать в течение 30 календарных дней. За первое нарушение обычно ограничиваются предупреждением, а повторное в течение года может повлечь за собой штраф от 17 до 51 гривны. В то же время отсутствие регистрации может затруднить оформление документов, получение социальных выплат, медицинских и некоторых банковских услуг.