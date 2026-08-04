Как изменить место регистрации в общежитии через "Дия"
Для изменения места регистрации студенту необходимо авторизоваться на портале "Дия" и найти услугу "Изменение места проживания". Далее нужно проверить личные данные, выбрать регистрацию в общежитии, указать учебное заведение и нужный адрес.
Если договор о проживании заключен в бумажной форме, в заявлении необходимо указать его номер и дату. После этого документ подписывается с помощью электронной подписи (КЕП) или через "Дию". Поданное заявление должно быть одобрено учебным заведением. Только после этого студент сможет оплатить услугу и дождаться решения о регистрации.
Кто может изменить место регистрации в общежитии через "Дию"
Услуга доступна студентам, которые не являются военнообязанными, имеют налоговый номер и заключили договор о проживании в общежитии.
В настоящее время подать заявление онлайн могут студенты 23 высших учебных заведений:Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
- Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Национального университета "Киево-Могилянская академия";
- Национального университета "Львовская политехника";
- Львовского национального университета имени Ивана Франко;
- Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина;
- Национального университета "Киевский авиационный институт";
- Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана;
- Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова;
- Национального университета "Одесская юридическая академия";
- Западноукраинского национального университета;
- Киевского национального университета технологий и дизайна;
- Карпатского национального университета имени Василия Стефаника;
- Винницкого национального технического университета;
- Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца;
- Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
- Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка;
- Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского;
- Полтавского государственного аграрного университета;
- Сумского национального аграрного университета;
- Белоцерковского национального аграрного университета;
- Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко;
- Центральноукраинского национального технического университета;
- Уманского национального университета.
В дальнейшем перечень учебных заведений планируется расширять.
Напомним, в Украине место жительства необходимо зарегистрировать в течение 30 календарных дней. За первое нарушение обычно ограничиваются предупреждением, а повторное в течение года может повлечь за собой штраф от 17 до 51 гривны. В то же время отсутствие регистрации может затруднить оформление документов, получение социальных выплат, медицинских и некоторых банковских услуг.