Экс-гендиректор Google Эрик Шмидт стал совладельцем бизнес-центров в Киеве

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его жена Венди стали совладельцами части коммерческой недвижимости инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве. Супруги получили доли в семи компаниях, которые владеют офисными, торговыми и логистическими объектами.

Какую недвижимость в Киеве приобрел Эрик Шмидт?

Эрик Шмидт и Венди Шмидт через New Ukraine PE Holding Limited стали совладельцами семи компаний из портфеля Dragon Capital. Каждый из них получил по 36%, пишет Forbes Ukraine.

Смотрите также Напоминает ракету: в Марокко появилась самая высокая башня страны

В перечень активов вошли бизнес-центры Eurasia и Prime, торгово-офисный комплекс Piramida, а также логистический комплекс East Gate Logistic. Все объекты расположены в Киеве или его окрестностях и относятся к коммерческой недвижимости.

Стоимость приобретенной доли может составлять от 55 до 70 миллионов долларов. В то же время управление объектами остается за Dragon Capital. В компании подтвердили изменение структуры собственности фирм, владеющих этими объектами.

Как отмечает Forbes, сделка состоялась на фоне снижения стоимости украинской недвижимости из-за полномасштабной войны. Управляющий партнер юридической фирмы Totum LF Юрий Хапко считает, что для инвесторов это возможность войти в активы по более низкой оценке по сравнению с довоенным периодом.

Речь идет не о новом строительстве, а о недвижимости, которая уже работает и приносит доход от аренды. В 2025 году доходы бизнес-центра Eurasia увеличились на 24% – до 194 миллионов гривен, а бизнес-центра Prime – на 11%, почти до 95 миллионов гривен.

ТРЦ и БЦ Piramida получил почти 463 миллиона гривен выручки, что на 11% больше, чем годом ранее. East Gate Logistic увеличил доход более чем на 10% – до 138,8 миллиона гривен.

Что известно о других продажах коммерческой недвижимости?

Национальный банк Украины продал комплекс зданий бывшего "Имэксбанка" в Одессе за 93 миллиона гривен, что почти вчетверо превышает стартовую цену. Стартовая цена объекта составляла почти 24,8 миллиона гривен.

В Нацбанке сообщили, что здания получили значительные повреждения из-за российских атак в 2024 году. Это повлияло на рыночную стоимость имущества, однако спрос на аукционе все равно оставался высоким.