Без разрешения не купишь: почему Эстония запретит россиянам и белорусам покупать жилье

Министерство внутренних дел Эстонии подготовило поправки в закон о покупке недвижимости. С 2027 года россияне и белорусы без постоянного вида на жительство не смогут покупать жилье.

Правительство Эстонии объясняет изменения рисками для национальной безопасности на фоне войны России против Украины, пишет ERR.

Министерство внутренних дел Эстонии считает, что недвижимость могут использовать не только как инвестицию, но и для разведки или воздействия.

Право собственности не ограничивается для уже приобретенного имущества, а запрет не лишает людей имеющейся недвижимости. Различный подход к покупателям считают обоснованным, ведь он базируется на объективной угрозе безопасности, а не на коллективной ответственности,

– говорится в пояснительной записке.

Действующие правила уже ограничивают покупку в отдельных регионах, в том числе на островах и в приграничных зонах. В то же время они не охватывали квартирную собственность, поэтому часть сделок оставалась вне контроля.

Поправки расширяют ограничение на квартиры. Также они предполагают проверку конечных владельцев компаний, чтобы сделать невозможным покупку через подставные структуры.

Отдельно закон разрешает ограничивать покупку недвижимости для граждан стран, которые представляют угрозу безопасности или общественному порядку. Подобные подходы уже используются в странах Балтии и Северной Европы. Планируется, что изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Есть ли исключения?

Ограничения не касаются тех, кто имеет долгосрочное видение на жительство в Эстонии. Такой статус предоставляют после длительного проживания и проверок, поэтому эти люди считают менее рисковыми.

Они смогут и дальше покупать, продавать, арендовать, дарить и наследовать недвижимость. Для этой категории правила не изменяются. Правительство также сможет давать индивидуальные разрешения. Их будут выдавать в исключительных случаях по государственным или гуманитарным причинам.

К слову, по состоянию на апрель 2025 г. среди владельцев недвижимости в Эстонии было более 36 тысяч граждан России и 896 граждан Беларуси, пишет The Moscow Times.

По оценкам, новые правила могут затронуть около 600 сделок в год и без ощутимого влияния на рынок недвижимости в Эстонии.

В какой стране запретили продавать жилье россиянам?

В июле 2025 года в Финляндии начал действовать запрет на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии. Такое решение правительство приняло в рамках мер по усилению национальной безопасности.

Министр обороны Финляндии назвал решение важной реформой. По его словам, необходимость таких ограничений существовала еще до полномасштабного вторжения России в Украину.