Не все ошибки в реестре исправляют: когда придется идти в суд

Государственный реестр недвижимости остается главным подтверждением права собственности, но даже там случаются ошибки. Часть из них исправляют быстро, но в отдельных случаях заявителям отказывают и тогда вопрос приходится решать через суд.

Что считают технической ошибкой в реестре?

Технические ошибки возникают из-за человеческого фактора при внесении данных в систему, пишет Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Это описки, неправильные цифры в площади или номере дома, а также другие неточности, которые не совпадают с бумажными документами.

Когда регистратор замечает ошибку еще до выдачи выписки, ее сразу исправляют бесплатно. Если же неточность обнаруживает владелец после получения документов, нужно подать заявление.

Обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу, а заявление рассматривают в день подачи. Обычно исправляют описки, уточняют адрес или переносят данные из старых реестров, которые действовали до 2013 года.

Когда в исправлении могут отказать?

Не каждую ошибку можно исправить по заявлению.

Если ошибка влияет на права третьих лиц, то ее можно исправить только с их согласия или через суд,

– отмечают в Департаменте.

В таких случаях возникает юридический спор, который регистратор не имеет права решать самостоятельно. Аналогично действуют и тогда, когда в реестре появляются противоречивые записи или различные данные об одном объекте.

Тогда владельцу придется обращаться в суд, чтобы доказать свою позицию, а уже после решения повторно подать документы для внесения изменений.

Сколько стоит исправление и что делать с дублями?

Стоимость зависит от причины ошибки. Если ее допустил государственный регистратор, исправления проведут бесплатно. В случаях, когда неточность появилась из-за неправильных данных заявителя, нужно оплатить административный сбор – 130 гривен.

Отдельно рассматривают ситуации с дублями, когда на один объект открыли несколько разделов в реестре. В таком случае более новую запись закрывают, а информацию переносят в основной раздел.

Какие еще проблемы могут возникнуть из-за ошибок в реестре?

Ошибки в государственных реестрах влияют не только на право собственности, но и на налоги. Из-за устаревших или неточных данных владельцам могут начислить лишние суммы или даже включить в платежку объекты, которые им уже не принадлежат, сообщает Государственная налоговая служба.

Фактически владельцы рискуют переплатить или накопить долг, если не проверят данные вовремя. Налог начисляют автоматически на основе реестров, поэтому любая ошибка сразу влияет на платежку.