Из-за этого можно переплатить: как количество прописанных влияет на коммуналку и льготы

В Украине количество зарегистрированных лиц в квартире может повлиять на получение субсидии и льгот, а также на размер коммунальных платежей. Даже если часть лиц фактически не проживает по адресу, их учитывают как жильцов.

Как прописка влияет на сумму в платежках?

Если в квартире нет индивидуальных счетчиков, поставщики услуг начисляют плату по установленным нормативам на каждое зарегистрированное лицо, сообщает издание "На пенсии".

Это касается, в частности, холодной и горячей воды, газа, услуги по вывозу бытовых отходов и обслуживания придомовой территории. Чем больше людей прописано, тем больше будет сумма в платежке.

Фактическое проживание при этом значения не имеет. Если лицо зарегистрировано по адресу, его учитывают как жителя, пока не изменены данные о месте жительства.

Когда счетчики все-таки установлены, потребители платят за фактически использованные объемы ресурсов, и количество зарегистрированных лиц прямо не влияет на сумму. Но все еще остаются постоянные платежи, которые начисляются по количеству лиц.

Как это влияет на назначение субсидии?

Во время расчета жилищной субсидии учитывают доходы всех зарегистрированных в квартире лиц. Соцзащита определяет среднемесячный доход на одного члена квартиры, и именно этот показатель является ключевым для решения о предоставлении помощи.

Важно! Если из-за дополнительной регистрации средний доход превышает установленные нормативы, субсидию могут не назначить или уменьшить ее размер. В расчет также берут площадь жилья и действующие тарифы.

В отдельных случаях допускаются исключения, если человек длительное время фактически не проживает по адресу, но такие обстоятельства нужно подтвердить документально.

Возможно ли из-за прописки потерять льготы?

Количество зарегистрированных имеет значение и для льготных категорий, в частности ветеранов или многодетных семей. Право на льготу определяют с учетом среднемесячного дохода на одного человека.

В 2026 году предельный показатель дохода для получения льгот составляет 4 660 гривен на человека. Если из-за дополнительной регистрации этот порог превышен, жители могут потерять право на льготу или получать ее в меньшем объеме.

Сколько людей можно прописать в квартире?