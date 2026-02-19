Як прописка впливає на суму в платіжках?

Якщо у квартирі немає індивідуальних лічильників, постачальники послуг нараховують плату за встановленими нормативами на кожну зареєстровану особу, повідомляє видання "На пенсії".

Це стосується, зокрема, холодної та гарячої води, газу, послуги з вивезення побутових відходів та обслуговування прибудинкової території. Чим більше людей прописано, тим більшою буде сума у платіжці.

Фактичне проживання при цьому значення не має. Якщо особа зареєстрована за адресою, її враховують як мешканця, поки не змінено дані про місце проживання.

Коли лічильники все-таки встановлені, споживачі платять за фактично використані обсяги ресурсів, і кількість зареєстрованих осіб прямо не впливає на суму. Але все ще залишаються сталі платежі, які нараховуються за кількістю осіб.

Як це впливає на призначення субсидії?

Під час розрахунку житлової субсидії враховують доходи всіх зареєстрованих у квартирі осіб. Соцзахист визначає середньомісячний дохід на одного члена квартири, і саме цей показник є ключовим для рішення про надання допомоги.

Важливо! Якщо через додаткову реєстрацію середній дохід перевищує встановлені нормативи, субсидію можуть не призначити або зменшити її розмір. До розрахунку також беруть площу житла та чинні тарифи.

У окремих випадках допускаються винятки, якщо людина тривалий час фактично не проживає за адресою, але такі обставини потрібно підтвердити документально.

Чи можливо через прописку втратити пільги?

Кількість зареєстрованих має значення і для пільгових категорій, зокрема ветеранів чи багатодітних родин. Право на пільгу визначають з урахуванням середньомісячного доходу на одну особу.

У 2026 році граничний показник доходу для отримання пільг становить 4 660 гривень на людину. Якщо через додаткову реєстрацію цей поріг перевищено, мешканці можуть втратити право на пільгу або отримувати її у меншому обсязі.

