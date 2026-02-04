Скільки людей можна прописати у квартирі?

Головною умовою прописки в Україні є згода власника житла, зазначають у Законі України.

Кількість зареєстрованих осіб у квартирі може бути будь-якою, розмір квартири чи кількість кімнат не є підставою для відмови у реєстрації місця проживання.

Орган реєстрації перевіряє документи, право власності та підстави для проживання людини за конкретною адресою. Якщо з документами все гаразд, відмовити лише через те, що у квартирі вже багато прописаних, не можуть.

Водночас надто велика кількість зареєстрованих у невеликому житлі може викликати додаткові перевірки під час оформлення соціальних виплат.

Які норми житлової площі на людину?

В Україні діють соціальні норми житлової площі, але вони не обмежують сам факт реєстрації. Як зазначено у Житловому кодексі, на одну особу має припадати 13,65 квадратного метра.

Важливо! Ці норми зазвичай використовують для квартирного обліку, визначення права на покращення житлових умов та участі у соціальних програмах. Тобто вони важливі для державної допомоги, але не забороняють прописати більше людей у конкретній квартирі.

На що впливає кількість прописаних людей?

Кількість зареєстрованих у квартирі осіб може мати практичні наслідки:

Субсидії. Під час розрахунку враховують доходи всіх зареєстрованих, тому більша кількість людей може змінити право на допомогу або її розмір.

Деякі види допомоги залежать від складу домогосподарства, який визначають за зареєстрованими мешканцями.

У житлі без лічильників нарахування часто здійснюють за кількістю прописаних, тому суми у платіжках можуть зрости.

Військовий облік та виборча адреса. Дані про місце реєстрації використовують для обліку військовозобов'язаних і формування списків виборців.

