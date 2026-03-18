Всего 25 квадратов: как в маленькой квартире вместили все для жизни

Всего 25 квадратных метров хватило, чтобы уместить полноценное жилье с кухней и спальней. Квартира во Вроцлаве показывает, как продуманная планировка и простые решения позволяют использовать каждый метр без ощущения тесноты.

Как организовали пространство на 25 квадратных метрах?

Квартира имеет вытянутую форму, поэтому зоны разместили последовательно без лишних перегородок, пишет whiteMAD.

Смотрите также Английские дома из фильма "Гамнет": как выглядело жилье во времена Шекспира

Сразу при входе слева – ванная комната с душем, справа – встроенные шкафы с зеркальными фасадами, которые визуально расширяют узкое пространство.

Кухню сделали в одну линию вдоль стены. Здесь разместили технику и холодильник, а рабочую поверхность дополнили выдвижной столешницей. Она используется как место для приготовления или как стол, когда нужно больше пространства.

Жилая зона работает по-разному в зависимости от времени суток. Днем это гостиная с диваном и складным столом, вечером – спальное место, которое раскладывается из мебельной конструкции. Кровать не занимает пространство постоянно, поэтому комната остается свободной.

Раскладная кровать в маленькой квартире / Фото whiteMAD

Для отделения спальной зоны использовали текстильную перегородку, которую можно закрыть или убрать. Она не перекрывает свет и не делит пространство жестко.

Какие решения визуально увеличивают пространство?

В квартире увеличили окна, поэтому внутри много дневного света. Они выходят в зеленый двор, и это добавляет глубины пространству.

В ванной установили раздвижные двери, которые прячутся в стену. Над ними сделали внутреннее окно, через которое свет проходит в коридор и дальше в комнату.

Интерьер в квартире / Фото whiteMAD

В интерьере использовали светлые цвета, дерево и простые материалы. Зеркальные поверхности усиливают ощущение пространства, а минимум декора не перегружает комнату. Стиральную машину спрятали в ванной комнате, чтобы не занимать место в жилой зоне. Благодаря этому пространство остается ровным и без лишних элементов.

Где расположен дом площадью 20 квадратных метров?