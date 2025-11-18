Ваучер на 2 миллиона на жилье: кто из украинцев может его получить

С 24 ноября 2025 года в Украине начнет работать новая государственная программа, которая позволяет внутренне перемещенным лицам получить 2 миллиона гривен на покупку или строительство жилья. Это первый законодательно закрепленный механизм прямой финансовой поддержки ВПЛ, но в то же время программа имеет четкие условия, критерии и ограничения.

Кто сможет получить жилищный ваучер?

Право на жилищный ваучер имеют граждане Украины, но есть определенные требования, чтобы получить ваучер, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Основные критерии таковы:

наличие статуса внутренне перемещенного лица;

перемещение именно с временно оккупированной территории (независимо от того, когда она была оккупирована);

отсутствие факта получения другой государственной помощи на жилье;

отсутствие судимостей за государственную измену или коллаборационизм и непричастность к санкционным спискам;

отсутствие жилья, пригодного для проживания, на подконтрольной Украине территории.

Важно! На первом этапе программы ваучер доступен только ВПО, которые имеют статус участника боевых действий или получили инвалидность вследствие войны, отмечают в Министерстве по делам ветеранов. Только после запуска и технической доработки правительство планирует расширить круг получателей.

Как подать заявление на получение ваучера?

Заявку можно подать одним из трех способов:

Через приложение или портал “Дія”. После электронной идентификации заявление формируется автоматически и подписывается цифровой подписью.

Через ЦНАП. Администратор формирует заявление в системе и отправляет в Реестр.

Через нотариуса, который имеет доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества.

Важно! Постановление начинает работать с 24 ноября 2025 года, поэтому технических возможностей для подачи заявления на портале “Дія” еще нет.

На что разрешено потратить ваучер?

Жилищный ваучер – это электронный платежный документ на сумму 2 миллиона гривен, который хранится в государственном Реестре. Им можно воспользоваться только для:

приобретения квартиры или дома;

инвестирования или финансирования строительства жилья;

покупка земельного участка под жилую застройку;

приобретение доли в праве собственности;

уплата первого взноса по ипотеке или оплата ипотеки, существовавшей.

Обратите внимание! Получатель не может купить жилье у близких родственников – родителей, детей и других. Кроме того, жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя продавать в течение пяти лет. Все сделки должны быть нотариально заверены.

Чем ваучер отличается от компенсационного сертификата?

Несмотря на схожую логику государственных программ, жилищный ваучер и компенсационный сертификат отличаются.

Компенсационный сертификат выдается за уничтоженное или поврежденное жилье и имеет индивидуальную сумму, в зависимости от оценки потерь.

Жилищный ваучер – это фиксированная помощь за факт внутреннего перемещения. Получение ваучера не отменяет права подать заявку на компенсацию за уничтоженное имущество в будущем.

В каких случаях могут отказать?

Хотя критерии довольно четкие, заявка может быть отклонена, если:

заявитель подал неправильные или поддельные документы;

лицо ранее уже получало другую государственную помощь на жилье;

заявитель имеет другое жилье, пригодное для проживания;

лицо находится под санкциями или имеет судимость за государственную измену или коллаборационизм;

нарушены правила использования средств или выявлены другие несоответствия требованиям программы.

