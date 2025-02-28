Как узнать, кто прописан в квартире: есть несколько способов
Потребность узнать, кто прописан в квартире, возникает по разным причинам. И это не всегда связано с продажей жилья или сдачей его в аренду.
Получить данные о лицах, зарегистрированных по определенному адресу, можно несколькими способами. Базовую информацию можно получить даже через Дію, рассказывает 24 Канал.
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Как можно получить информацию о зарегистрированных лицах
- Обратиться в ЖЭК или ОСМД: Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) или Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) ведут учет прописанных жильцов. Туда можно обратиться с запросом.
- Оформить запрос в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ): В отделении с собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и документ, удостоверяющий право собственности (выписка на право собственности, свидетельство или ордер). Запрос можно оформить также электронно.
- Обратиться в налоговую инспекцию. Подтвердив личность, можно подать заявление на получение информации. Чаще всего услугу предоставляют бесплатно, но в отдельных случаях она может быть платной.
Также можно оформить официальный запрос через нотариуса. А в случае судебных разбирательств данные о зарегистрированных лицах можно получить по решению суда.
Как узнать количество прописанных лиц через Дію
Регистрация на портале. Зайдите на официальный сайт diia.gov.ua и зарегистрируйтесь, используя свой электронный ключ или BankID.
Выбор услуги. В перечне услуг выберите раздел, связанный с регистрацией места жительства.
Подача запроса. Заполните электронную форму, указав адрес нужной квартиры.
Получение информации. После обработки запроса вы получите данные о количестве прописанных лиц.
Важно. По закону о защите персональных данных, полная информация о зарегистрированных лицах может быть предоставлена только владельцу жилья или доверенному лицу.
Когда могут понадобиться такие данные
Данные о зарегистрированных лицах обязательно надо проверить покупателю жилья. Так он будет уверен, что в квартире не прописаны посторонние лица. Если произойдет так, что покупатель не проверил, а в жилье зарегистрированы другие люди, это может повлечь юридические трудности и потянет дополнительные расходы.
Информация о зарегистрированных лицах также нужна в случае развода или наследования для раздела имущества между жильцами.
В конце концов, такие данные могут понадобиться для получения многих видов государственных пособий, льгот и субсидий. Также они нужны для заключения договора по электроснабжению, водоотведения, вывоза мусора, газоснабжения и тому подобное.