Як дізнатися, хто прописаний у квартирі: є кілька способів

Потреба дізнатися, хто прописаний у квартирі, виникає з різних причин. І це не завжди пов'язано з продажем житла чи здаванням його в оренду.

Отримати дані про осіб, що зареєстровані за певною адресою, можна кількома способами. Базову інформацію можна отримати навіть через Дію, розповідає 24 Канал.

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Як можна отримати інформацію про зареєстрованих осіб

Звернутися до ЖЕКу або ОСББ : Житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК) або Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) ведуть облік прописаних мешканців. Туди можна звернутися із запитом.

: Житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК) або Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) ведуть облік прописаних мешканців. Туди можна звернутися із запитом. Оформити запит у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) : У відділенні із собою потрібно мати паспорт громадянина України та документ, що посвідчує право власності (витяг на право власності, свідоцтво чи ордер). Запит можна оформити також електронно.

: У відділенні із собою потрібно мати паспорт громадянина України та документ, що посвідчує право власності (витяг на право власності, свідоцтво чи ордер). Запит можна оформити також електронно. Звернутися до податкової інспекції. Підтвердивши особу, можна подати заяву на отримання інформації. Найчастіше послугу надають безплатно, але в окремих випадках вона може бути платна.

Також можна оформити офіційний запит через нотаріуса. А в разі судових розглядів дані про зареєстрованих осіб можна отримати за рішенням суду.

Як дізнатися кількість прописаних осіб через Дію

Реєстрація на порталі. Зайдіть на офіційний сайт diia.gov.ua та зареєструйтесь, використовуючи свій електронний ключ або BankID. Вибір послуги. У переліку послуг оберіть розділ, пов'язаний із реєстрацією місця проживання. Подання запиту. Заповніть електронну форму, вказавши адресу потрібної квартири. Отримання інформації. Після обробки запиту ви отримаєте дані про кількість прописаних осіб.

Важливо. Згідно із законом про захист персональних даних, повна інформація про зареєстрованих осіб може бути надана лише власнику житла або довіреній особі.

Коли можуть знадобитися такі дані

Дані про зареєстрованих осіб обов'язково треба перевірити покупцю житла. Так він буде впевнений, що у квартирі не прописані сторонні особи. Якщо станеться так, що покупець не перевірив, а в житлі зареєстровані інші люди, це може спричинити юридичні труднощі та потягне додаткові витрати.

Інформація про зареєстрованих осіб також потрібна в разі розлучення чи успадкування для поділу майна між мешканцями.

Зрештою, такі дані можуть знадобитися для отримання багатьох видів державних допомог, пільг та субсидій. Також вони потрібні для укладання договору з електропостачання, водовідведення, вивезення сміття, газопостачання тощо.