Получить данные о лицах, зарегистрированных по определенному адресу, можно несколькими способами. Базовую информацию можно получить даже через Дію, рассказывает 24 Канал.

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Как можно получить информацию о зарегистрированных лицах

Обратиться в ЖЭК или ОСМД : Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) или Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) ведут учет прописанных жильцов. Туда можно обратиться с запросом.

: Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) или Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) ведут учет прописанных жильцов. Туда можно обратиться с запросом. Оформить запрос в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) : В отделении с собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и документ, удостоверяющий право собственности (выписка на право собственности, свидетельство или ордер). Запрос можно оформить также электронно.

: В отделении с собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и документ, удостоверяющий право собственности (выписка на право собственности, свидетельство или ордер). Запрос можно оформить также электронно. Обратиться в налоговую инспекцию. Подтвердив личность, можно подать заявление на получение информации. Чаще всего услугу предоставляют бесплатно, но в отдельных случаях она может быть платной.

Также можно оформить официальный запрос через нотариуса. А в случае судебных разбирательств данные о зарегистрированных лицах можно получить по решению суда.

Как узнать количество прописанных лиц через Дію

Регистрация на портале. Зайдите на официальный сайт diia.gov.ua и зарегистрируйтесь, используя свой электронный ключ или BankID. Выбор услуги. В перечне услуг выберите раздел, связанный с регистрацией места жительства. Подача запроса. Заполните электронную форму, указав адрес нужной квартиры. Получение информации. После обработки запроса вы получите данные о количестве прописанных лиц.

Важно. По закону о защите персональных данных, полная информация о зарегистрированных лицах может быть предоставлена только владельцу жилья или доверенному лицу.

Когда могут понадобиться такие данные

Данные о зарегистрированных лицах обязательно надо проверить покупателю жилья. Так он будет уверен, что в квартире не прописаны посторонние лица. Если произойдет так, что покупатель не проверил, а в жилье зарегистрированы другие люди, это может повлечь юридические трудности и потянет дополнительные расходы.

Информация о зарегистрированных лицах также нужна в случае развода или наследования для раздела имущества между жильцами.

В конце концов, такие данные могут понадобиться для получения многих видов государственных пособий, льгот и субсидий. Также они нужны для заключения договора по электроснабжению, водоотведения, вывоза мусора, газоснабжения и тому подобное.